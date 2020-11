“Nous sommes submergés par l’accueil des joueurs”, déclare le président Yves Guillemot.

Assassin’s Creed Valhalla a peut-être frappé les magasins il y a environ deux jours, mais le succès n’a pas été long à venir pour les Vikings. Comme Ubisoft l’a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse, sans fournir de chiffres précis, la nouvelle aventure du monde ouvert a bénéficié de deux fois plus d’utilisateurs connecté dans sa première que la tranche précédente, Assassin’s Creed Odyssey.

Dans son message, la société française déclare que le nombre de joueurs actifs le jour de la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla a “doublé” les chiffres enregistrés par Odyssey lors de sa première. “Une tendance qui, nous l’espérons, se poursuivra à mesure que les ventes de la nouvelle génération de consoles augmentent “, ajoute Ubisoft. En cela, ils ajoutent que les chiffres de vues et d’interactions du jeu sur des plateformes telles que Twitch et YouTube” ont dépassé ceux de toutes les versions d’Ubisoft à ce jour“.

Dans le cadre du COVID-19, publier Valhalla sur 7 plateformes est une incroyable prouesse Yves Guillemot“Nous sommes débordés pour l’accueil des joueurs et incroyablement fier de ce que nos équipes ont accompli dans Assassin’s Creed Valhalla, bâti sur l’incroyable succès de ses prédécesseurs. ” Commentaires d’Yves Guillemot, président d’Ubisoft. «Dans le contexte du COVID-19, publier Valhalla sur pas moins de 7 plateformes est une réalisation incroyable pour toutes les équipes impliquées à travers le monde. Bienvenue aux joueurs sur Xbox Series X et S et PlayStation 5, avec un jeu qui libère la puissance du nouveau matériel. “

“Cela ouvre la voie à une saison de Noël passionnante, avec AC Valhalla sur la bonne voie pour être l’un des plus gros lancements de cette saison », conclut Guillemot. Bien qu’ils ne parviennent pas à contribuer au nombre concret d’utilisateurs, le lancement de Valhalla semble avoir été un succès pour Ubisoft, avec beaucoup d’espace pour évoluer dans les nouvelles consoles. Si vous ne l’avez pas essayé et que cela pique votre curiosité, voici l’analyse d’Assassin’s Creed Valhalla. De même, et avec les consoles Microsoft déjà disponibles dans le monde et en Espagne, voici notre analyse de la Xbox Series X et S.

