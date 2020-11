La version de nouvelle génération offre 4K à 60 ips sur la console la plus puissante de Microsoft.

Assassin’s Creed Valhalla arrive enfin dans les magasins, et avec lui, les joueurs du monde entier peuvent désormais se lancer dans une aventure à travers l’âge de les invasions vikings d’Angleterre. Avec elle, mardi dernier, les premières consoles de nouvelle génération, Xbox Series X et Xbox Series S.Et pour ceux qui veulent vérifier facilement, ont également fait leurs débuts le saut de qualité proposé par AC Valhalla sur les nouvelles consoles, nous vous apportons ceci comparaison vidéo.

La chaîne d’El Analista de Bits ne s’est pas arrêtée ces derniers temps. Et, après nous avoir offert il y a quelques jours une comparaison de Demon’s Souls entre PS3 et PS5, il revient maintenant à la charge avec une autre vidéo centré sur Assassin’s Creed Valhalla. C’est une comparaison entre les versions de Xbox One et Xbox One X, par rapport à ceux de Xbox Series S et Xbox Series X, et comme vous le verrez maintenant dans la vidéo suivante, les différences sont perceptibles.

Des problèmes tels que la distance de dessin et les ombres, les images par seconde et temps de chargement, la qualité des reflets et des textures, ou résolution de l’image, qui montrent une grande progression sur les nouvelles consoles, bien qu’il s’agisse d’un titre intergénérationnel. Ici, nous vous rappelons qu’Assassin’s Creed Valhalla fonctionne à 4K et 60 fps sur Xbox Series X, en plus d’avoir des fonctions telles que le tracé de rayons bien connu.

Ce n’est pas la seule vidéo récente de cette chaîne axée sur un jeu Ubisoft, qui nous a récemment montré une comparaison entre la London of Watch Dogs Legion et celle d’AC Syndicate. Dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus sur cette aventure Viking en monde ouvert, vous avez notre analyse d’Assassin’s Creed Valhalla disponible. Parallèlement à cela, et pour que vous puissiez entrer dans la nouvelle génération bien informé, voici l’analyse de Xbox Series X et S.

En savoir plus: Assassin’s Creed Valhalla, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox One X, Ubisoft, Next Gen et Comparison.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');