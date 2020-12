La boutique en jeu est mise à jour avec de nouveaux objets pour augmenter le gain d’expérience et d’argent.

La mise à jour 1.1.0 d’Assassin’s Creed Valhalla est maintenant disponible. Et, bien qu’hier nous vous ayons informé du contenu officiellement annoncé dans le patch, il s’avère que la mise à jour comprend des nouveautés non mentionnées dans les notes officielles. D’une part, comme le rapportent certains lecteurs, le jeu est déjà compatible avec déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense sur PS5. Et de l’autre, comme ils l’ont remarqué dans Game Informer, la boutique de jeux s’enrichit d’un nouveau type d’objet à vendre: un booster d’expérience permanente.

Comme rapporté par ce média, et corroboré dans Kotaku, le magasin Assassin’s Creed Valhalla offre désormais la possibilité d’acquérir un booster d’expérience permanent. avec de l’argent réel. Pour 1000 crédits Helix (équivalent à 10 $), les joueurs peuvent augmenter leur 50% de gain d’expérience pour tout le jeu. Il en va de même pour le gain d’argent, qui offre également un bonus de 10 $.

Power-ups Assassin’s Creed Valhalla. Photo: Game Informer

Et les deux peuvent être achetés collectivement pour 1500 crédits Hélix (15 $), en pack spécial. Il s’agit d’une proposition similaire à celle proposée par Ubisoft lors du lancement d’Assassin’s Creed Odyssey, un gain de temps pour les joueurs dans une aventure qui, rappelez-vous, c’est un joueur.

Les gains du jeu de base sont inchangésEn réalité, un représentant Ubisoft confirme à Game Informer que l’expérience et les gains en espèces dans le jeu de base n’ont en aucun cas été modifiés par l’inclusion de ces power-ups. Et aussi, ils expliquent pourquoi ajoutez-les maintenant, un mois après la première du jeu: “Au fur et à mesure que le contenu post-lancement devient disponible, nous voulons offrir aux joueurs la possibilité de boostez vos progrès“

“Les Enhancers permettent aux joueurs qui manquent de temps explorez pleinement le monde de Valhalla […] en accélérant sa progression “, affirme la société de gala. Quoi qu’il en soit, le fait est que le dernier opus d’Assassin’s Creed a dominé dans sa première, étant le jeu le plus vendu de novembre en Espagne, et ajoutant deux fois plus de joueurs que Odyssey en son premier jour Si vous n’avez pas encore essayé cette aventure, voici la critique d’Assassin’s Creed Valhalla.

