Le patch 1.0.4 du jeu promet d’améliorer les problèmes de déchirement sur les versions Xbox Series.

Assassin’s Creed Valhalla est sorti en magasin le 10 novembre et, ces dernières semaines, les joueurs profitent de cette nouvelle aventure viking en monde ouvert avec le sceau Ubisoft. Cet après-midi, la société française envisage de publier le nouveau mise à jour 1.0.4 du jeu, un patch qui vient avec une nouveauté très importante pour les versions de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Le patch sera disponible aujourd’hui sur toutes les plateformesDésormais, les utilisateurs de ces consoles pourront basculer entre deux modes de performance différent. Comme vous pouvez l’imaginer, ils sont traités de manière “qualité” et “performance”, valant la redondance, pour prioriser la fidélité graphique ou la fluidité de l’image. Comme indiqué par les notes de mise à jour, le mode Performance Valhalla adaptera les paramètres pour maintenir 60 images par seconde tout au long du jeu. Pour sa part, mode qualité fonctionnera à 30 ips, avec la résolution et paramètres graphiques au maximum possible sur chaque machine.

D’Ubisoft, ils soulignent que Versions PS5 et Série X Ils fonctionnaient par défaut en mode performance depuis la sortie du jeu, tandis que la série S le faisait en mode qualité. Mais ce n’est pas la seule nouveauté intéressante du patch 1.0.4. Parallèlement aux modes, Ubisoft souligne que des améliorations générales de stabilité et de performances ont été introduites sur toutes ses plates-formes, et plus particulièrement sur Xbox Series, où elles promettent améliorations pour les problèmes de déchirure sur l’image.

AC Valhalla Update 1.0.4 Taille

Xbox Series X et S: environ 5,3 Go.

Xbox One: environ 4,9 Go.

PlayStation 5: environ 2,5 Go.

PlayStation 4: environ 4,1 Go.

PC: environ 4,3 Go.

Ubisoft promet des améliorations pour les problèmes de déchirement sur la série XboxNombreux corrections et améliorations graphiques, en plus de résoudre divers bogues de toutes sortes. Par exemple, ils soulignent que désormais les PNJ vont réagir lorsque le joueur vole quelque chose. “Alors réfléchissez bien avant de voler!”, Déclare Ubisoft. Et ils ont également corrigé un bug très curieux où certains chiens ont commencé à léviter après avoir été caressé. De même, les soldats ennemis vont maintenant entendre l’impact d’un cadavre tombant au sol et y réagir, et le public applaudira pendant les concours de beuverie, parmi les nombreux correctifs présentés dans ce patch.

Si vous souhaitez consulter tous les détails dans leur intégralité, vous pouvez le faire à partir de ce lien. Quant à la sortie de ce patch, la mise à jour 1.0.4 sera disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes, à partir de 13h00 (heure de la péninsule espagnole) / 06h00 (heure du CDMX), comme confirmé par l’entreprise. D’ici là, nous vous invitons à consulter l’analyse d’Assassin’s Creed Valhalla sur notre site internet pour connaître les détails de l’aventure, ainsi que l’analyse de PlayStation 5, et l’analyse de Xbox Series X et S.

