Ubisoft a déclaré que la censure était due à un problème d’âge et que le CERO, l’organisme désigné, l’a nié.

Assassin’s Creed Valhalla, le dernier opus de la populaire série de Ubisoft, éblouit les joueurs du monde entier, les encourageant à conquérir l’Angleterre déguisés en personnages vikings, tels que Eivor. Le jeu a reçu un correctif qui, comme nous vous l’avons dit, corrige de nombreuses erreurs. Mais cela inclut également un changement assez radical dans l’expérience qui a principalement affecté les utilisateurs japonais.

Les utilisateurs asiatiques n’ont pas pu activer le sang dans le jeu – Ubisoft s’efforce de le réparerAu Japon, ils étaient un peu contrariés qu’Ubisoft ait minimisé la présence de sang dans le jeu à presque inexistante; quelque chose d’étrange étant donné que nous nous dirigeons vers barbares qui ne coupent pas quand il s’agit d’éliminer les ennemis. Bien que cela n’ait pas encore été corrigé dans la dernière mise à jour, les responsables du jeu indiquent qu’ils travaillent sur un correctif pour activer les options de sang dans le jeu, qui semblent désactivées dans la version japonaise du jeu.

“Nous préparons un correctif pour résoudre ce problème, qui sera publié à la mi-décembre. Nous nous excusons profondément pour les désagréments occasionnés à nos clients”, a déclaré Ubisoft dans un communiqué. La représentation du sangEn plus de la nudité et d’autres paramètres configurables, il peut être ajusté à partir du menu du jeu, mais les utilisateurs japonais n’ont pas pu l’activer jusqu’à présent.

Un problème qui s’est également propagé à d’autres régions comme la Corée et Taiwan, avec de nombreuses plaintes d’utilisateurs. Ubisoft a expliqué qu’il devait apporter ces modifications afin de lancer le jeu dans ces territoires en raison de la réglementations relatives à l’âge, mais le lendemain, ZERO, le domaine en charge, nié que c’était vrai. Ubisoft a admis plus tard qu’il s’agissait d’un problème interne et qu’ils travaillaient déjà à le résoudre.

Vous pouvez jeter un œil à notre analyse d’Assassin’s Creed Valhalla, à laquelle nous avons attribué une note de 8,5.

