Les médias spécialisés ont ré-analysé les performances du jeu après la mise à jour 1.0.4 la semaine dernière.

La semaine dernière, Ubisoft a publié une nouvelle mise à jour pour Assassin’s Creed Valhalla sur toutes ses plateformes. La mise à jour 1.0.4 promettait d’améliorer les performances des versions Xbox Series X et S en résolvant les chutes d’images et les problèmes de déchirement, mais, avec sa sortie, une rumeur est venue sur les réseaux qui prétendaient que ce patch avait empiré performances de jeu sur PS5. Non seulement cela, certaines personnes ont répandu à travers les réseaux la théorie selon laquelle Microsoft aurait payé Ubisoft pour nuire à la concurrence.

Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’expliquer pourquoi cette seconde théorie est absurde. Mais, sur le premier, il y a toujours la possibilité que le nouveau patch a introduit un nouveau problème dans le jeu par erreur, ce qui aggrave l’expérience sur une plate-forme spécifique (PS5, dans ce cas). Pour dissiper tout doute, Digital Foundry a ré-analysé Performance d’Assassin’s Creed Valhalla avec le patch 1.0.4 installé, et mauvaise nouvelle pour les fans de conspiration: la performance sur PS5 c’est pareil qu’avant.

“Alors que le consensus est que la performance grandement amélioré sur Xbox Series X, un autre récit a émergé qui suggère que la version PS5 est maintenant pire qu’avant », déclare Alex Battaglia de Digital Foundry.« Pour clarifier cela d’abord, nous avons seulement été en mesure de trouver un seul exemple assurez-vous que c’est bien le cas: la cinématique d’introduction présente une petite baisse occasionnelle des fps que nous n’avons pas vue lors de notre premier test. Dans tous les autres tests effectués, PS5 fonctionne au même taux de FPS, avec la même résolution dynamique qu’avant “.

Les craintes que la PS5 soit maintenant plus lente semblent infondées Digital FoundryDans la nouvelle analyse, le support susmentionné garantit que le nouveau correctif a résolu ces petits problèmes de performances dont Microsoft a parlé la semaine dernière, et le jeu propose désormais FPS plus stable sur Xbox Series avec moins de déchirure. “Les craintes que [la versión de] PS5 dehors maintenant plus lentement ils semblent être la plupart du temps sans fondement, et l’élargissement de la plage de mise à l’échelle de la résolution dynamique semble avoir expérience améliorée général dans la console Sony, tout comme il le fait dans la série X », ajoute le média spécialisé.

Il semble donc que le dernier patch Ubisoft il fait son travail, contrairement à ce que suggéraient les rumeurs de la semaine dernière. Bien sûr, j’espère que la société continuera à peaufiner son jeu. sur les nouvelles consoles au cours des prochaines semaines, compte tenu de sa courte durée de vie sur le marché. Si vous n’avez pas encore essayé l’aventure Viking de la société, voici notre critique d’Assassin’s Creed Valhalla. De même, et avec les consoles du marché, c’est l’analyse de la PlayStation 5, et c’est l’analyse de la Xbox Series X et S.

