Chaîne astrale, l’une des grandes exclusivités du catalogue Nintendo Switch, fête son anniversaire. Le titre publié le 30 août 2019 Il est âgé d’un an ayant atteint les attentes de ventes fixées par l’entreprise avant de débarquer sur le marché, dépassant le million d’unités vendues, un chiffre plus que digne du projet.

Et pour fêter ça Premier anniversaire d’Astral Chain, Yuki Suda et Akiteru Naka, membres de Platinum Games, ont partagé un gâteau de Lappy, la mascotte policière du jeu, et des images spéciales pour honorer le titre.

Les images arrivent quelques heures seulement après le petit glissement de Hideki Kamiya, qui a envoyé un tweet avec le message « Astral Chain 2 ». Mais connaissant le personnage que le créateur japonais a créé pour les joueurs, il est plus que probablement c’était une simple pêche à la traîne, ou un mouvement pour donner plus d’importance à l’anniversaire qui nous concerne aujourd’hui. De plus, Platinum Games est actuellement immergé dans Babylons tombent, projet commun avec Square Enix.

Chaîne astrale, le jeu hybride nintendo Développé par Platinum Games et réalisé par Takahisa Taura emmène les joueurs dans un futur où l’humanité est menacée. Un groupe de policiers prêts à tout sera le seul espoir d’arrêter tous les dangers qui traversent les portails.