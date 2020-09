© PlatinumGames

Astral Chain a maintenant un an. Dans cette pièce de la boîte à savon, Mitch Vogel explique pourquoi il pense que c’est l’un des titres Switch les plus importants à ce jour.

Le week-end dernier a marqué le premier anniversaire de la sortie de Chaîne astrale, le dernier produit de la collaboration de longue date entre PlatinumGames et Nintendo. Avec des batailles cyberpunk trépidantes, des animations animées élégantes et des tas de chats, il n’a pas fallu longtemps pour que cette version devienne l’un des jeux préférés des fans et l’un des jeux les plus vendus de la plate-forme. Cependant, Astral Chain était un titre encore plus important qu’il n’y paraît à première vue, à tel point que nous dirions qu’il s’agissait de la sortie la plus importante que Nintendo ait publiée l’année dernière.

Pour un bref récapitulatif, jetons un coup d’œil à ce que Nintendo a publié l’année dernière jusqu’à Astral Chain. Il a ouvert l’année avec la sortie en janvier de Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe, et un mois plus tard, nous avons eu la sortie surprise de Tetris 99. Un mois plus tard, nous avons Le monde artisanal de Yoshi, puis il y a eu un peu de sécheresse jusqu’à ce que nous ayons Super Mario Maker 2 en juin. Puis en juillet, nous avons eu la double fonctionnalité de Marvel Ultimate Alliance 3 et Fire Emblem: Trois maisons.

Avez-vous remarqué quelque chose? Tous ces jeux étaient des suites ou des rééditions. Oui, il est vrai que les suites constituent la majeure partie de la gamme de développeurs AAA, mais une partie de la joie d’une nouvelle plate-forme est la possibilité de jouer à de nouveaux jeux et franchises que vous n’avez jamais vus auparavant. Et, pour être honnête, Nintendo était (et est toujours…) un peu de lumière sur ces nouvelles expériences. Labo? Sushi Striker? BRAS? À l’exception peut-être de ce dernier, Nintendo n’avait toujours pas vraiment tenté de sortir un jeu original à gros budget qui «appartenait» au Switch. Il lui fallait un jeu qui fasse une déclaration, le genre de chose qui parle de lui-même.

Il a finalement obtenu ce jeu en août avec Astral Chain, un jeu original à tous points de vue. La facturation PlatinumGames garantissait pratiquement que les mécanismes d’action à la troisième personne seraient bien exécutés et satisfaisants, tandis que l’IP d’origine permettait aux développeurs de se déchaîner avec des idées intéressantes. Contrôler deux (enfin, un et demi) personnages à la fois présentait des concepts intéressants, tels que la façon dont la chaîne titulaire qui relie les deux est tout aussi importante pour un combat que les combattants eux-mêmes. Ensuite, il y a eu les sections de détective ouvertes, qui ont fonctionné comme un nettoyant de palette agréable entre les batailles et ont montré que Platinum peut faire plus que de simples boss explosifs et des bagarres dans l’arène.

Qui pourrait oublier cette séquence d’intro passionnante sur la moto, parcourant un tunnel infusé de néons tout en étant vivement poursuivie par des entités démoniaques?

L’esthétique générale était également quelque chose de nouveau. Ni Nintendo ni Platinum n’avaient de jeux inspirés du cyberpunk dans leurs catalogues et le mélange unique de thèmes technologiques et occultes a conduit à un produit final plutôt unique. Qui pourrait oublier cette séquence d’intro passionnante sur la moto, parcourant un tunnel infusé de néons tout en étant vivement poursuivie par des entités démoniaques? Ou au moment où vous capturez votre première chimère et voyez le système de combat dans son intégralité pour la première fois?

Et puis penser qu’une esthétique aussi cool était si parfaitement mélangée avec le sens de l’humour maladroit de Platinum. Qui a eu l’idée de donner à chaque distributeur automatique sa propre personnalité? Ou avoir une fée des toilettes que vous devez «libérer» en lui donnant du papier toilette que vous trouvez par niveaux? Ou avoir une quête parallèle complète sur la collecte de chats? Astral Chain s’est rapidement révélé être un jeu d’action dans une ligue à part, un jeu qui n’avait pas peur de prendre des risques et d’essayer des choses qui le distingueraient du peloton.

Il est également important de se rappeler que PlatinumGames essayait toujours de ramasser les pièces des quelques années difficiles qu’il avait endurées jusqu’à ce point. Après la sortie de Bayonetta 2, qui ne s’est pas très bien vendue sur la malheureuse Wii U, Platinum a sorti La légende de Korra, Transformers: Dévastation, et Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants à Manhattan, qui ont tous reçu des critiques décentes à médiocres et des ventes faibles.

Cependant, ces projets sous licence étaient tous uniquement réalisés pour le chèque de paie, car le prochain projet principal de la société était l’ambitieux exclusivité Xbox Scalebound. Celui-ci semblait en train de devenir l’un des meilleurs jeux jamais créés par Platinum, jusqu’à ce que des problèmes de développement conduisent Microsoft à annuler le projet en 2017. Après ce moment, Platinum n’avait plus rien à montrer pendant quatre ans de développement ciblé sur une IP. ne possédait pas, et il manquait dangereusement de liquidités.

Ce n’était que Nier: Automates succès fulgurant en 2017 que Platinum a commencé à faire un retour, et Hideki Kamiya est même allé jusqu’à dire que Nier était seul responsable de la sauvegarde de l’entreprise de la faillite. Pourtant, un titre pourrait très bien représenter un coup de chance plutôt qu’une tendance, et bien que les jeux mobiles Commande perdue et Monde des démons a contribué à renforcer les résultats, ces deux versions n’étaient guère des exemples qui faisaient la une des journaux qui criaient «Platinum is back!». Astral Chain était alors le titre qui a solidifié la tendance positive. Sa mécanique ciblée et son gameplay difficile à mettre de côté ont montré que la société était toujours capable de retrouver la magie maniaque de ses versions précédentes tout en s’engageant avec audace dans de nouvelles directions. Cela montrait que Platinum n’avait pas perdu son contact après tout, que la société avait été renversée, mais pas éliminée.

Tout cela pour dire qu’Astral Chain était le titre le plus important sorti par Nintendo en 2019. Pour le Big N, il représentait une incursion bien nécessaire mais risquée pour essayer quelque chose de nouveau pour sa plate-forme relativement jeune. Pour PlatinumGames, il représentait un moyen de restauration après la litanie d’erreurs et de malchance qui a presque sonné le glas du studio lui-même. De plus, cela a montré que le Switch lui-même était une plate-forme viable pour certains jeux impressionnants qui ne sont pas simplement des ports ou des suites. Le style artistique cyberpunk, l’action rapide et le gameplay captivant proposés par Astral Chain ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs, et l’aperçu que cette version offre de ce que le Switch est capable de faire est de bon augure pour l’avenir de la plate-forme – si les développeurs peuvent soyez aussi courageux que Platinum pour tester ce potentiel.

Il semble y avoir un sentiment croissant autour du Switch, selon lequel la valeur de la plate-forme ne devrait être mesurée que par sa capacité à exécuter d’anciens jeux. Que la qualité de sa bibliothèque est définie par le nombre de ports de haut niveau qu’elle obtient. Peut-il courir Sorceleur 3? Peut-il courir Dragon Quest XI? Peut-il courir CONDAMNER? Bien sûr, c’est possible, mais Astral Chain est un rappel ferme qu’il peut faire beaucoup plus si les studios sont prêts à mettre de l’huile de coude pour faire quelque chose de mémorable. Espérons que Nintendo a compris cela et a de grands projets inopinés en cours, car il est de la responsabilité du détenteur de la plate-forme de montrer la voie et de montrer qu’il a suffisamment confiance dans le commutateur pour basculer vers les clôtures en doublant certaines idées toutes nouvelles. .

Seul le temps nous dira si Astral Chain restera unique, bien que les développeurs aient mentionné qu’il s’est vendu au-dessus des attentes et qu’ils ont beaucoup d’idées qu’ils aimeraient approfondir. Même s’il reste une version autonome, Astral Chain est sûrement l’un des meilleurs jeux à ce jour conçus pour le Switch et est un exemple brillant des nouvelles expériences dont la plate-forme est capable.

Que pensez-vous d’Astral Chain? Cela vous a-t-il beaucoup marqué? Quels autres types de nouvelles idées aimeriez-vous voir explorer Nintendo ou Platinum? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.