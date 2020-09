Le pack de jeu Les Sims 4 Star Wars Journey to Batuu est maintenant disponible. EA a dû répondre à de vives critiques lorsque le DLC a reçu une date de sortie, et – maintenant qu’il est sorti – la réception a été médiocre. Pourtant, bien que tout le monde ne soit pas amoureux de l’ajout de la galaxie lointaine, très lointaine, il y a encore beaucoup de gens qui l’ont acheté. Et, pour vous aider à profiter de tout ce qui est proposé gratuitement, vous découvrirez ici quelques astuces pour le pack de jeu Star Wars Journey to Batuu dans Les Sims 4.

Maintenant que le pack de jeu de science-fiction est sorti, la prochaine extension aurait été divulguée sous le nom de Murder at the Manor. Cela ressemble à un DLC passionnant de type Cluedo, et cela pourrait être très amusant pour les détective détective qui aiment les mystères du meurtre.

Mais avant que la prochaine extension hypothétique ne soit révélée ou rejetée, vous découvrirez ci-dessous quelques astuces pour The Sims 4 Star Wars Journey to Batuu.

LES SIMS 4: Comment obtenir un sabre laser et demander des défis

Les Sims 4 Star Wars Journey to Batuu triche

Les astuces Les Sims 4 Star Wars Journey to Batuu doivent principalement être effectuées à Batuu.

Pour entrer dans les astuces de Star Wars, vous devez d’abord ouvrir la console de triche dans Les Sims 4 (CTRL + Maj + C), puis entrer les cheats de test true.

Une fois que vous avez effectué les opérations ci-dessus, vous pouvez alors exécuter les raccourcis suivants:

Double compétence Max Lightsaber

Vous pouvez maximiser le niveau de double compétence de votre sabre laser ou simplement le changer de un à neuf.

Code: stats.set_skill_level Skill_Fitness 10

Débloquez chaque vêtement

Entrez la triche dans Créer un Sim ou dans le logement à Batuu. Il débloque tous les vêtements et tenues du pack de jeu Star Wars Journey to Batuu.

Code: cas.unlockbytag GP09

Argent illimité / Crédits galactiques

Cette triche d’argent Star Wars vous donne autant de crédits galactiques que vous le souhaitez. Changez simplement le nombre à la fin du code selon vos désirs.

Code: bucks.update_bucks_by_amount 51201 500

Obtenez des articles Batuu gratuits

Après la triche, vous obtiendrez les éléments énumérés ci-dessous:

Holocron Jedi

5 cristaux Kyber

Comlink

Holocron Sith

30 Ferraille

Détonateur thermique

TD2.3 Électrobinoculaires

2 fausses cartes d’identité

Forfait Hondo

Fichiers journaux de premier ordre

Fragment d’information

10 Dataspikes

Uniforme du premier ordre

Pistolet blaster DL-44

Déguisement de résistance

Antiquités perdues de Dok-Ondar

5 hils de sabre laser

Fusil blaster F-11D

Codes d’accès de première commande

Rapport Batuu compilé

Tricher: Maj + clic sur votre Sim> Astuces Batuu> Donnez des objets à Batuu

Changez la réputation de faction de vos Sims

Vous pouvez définir votre niveau de réputation avec le premier ordre, la résistance et les scélérats. Cependant, comme c’est normal dans le pack de jeu, votre réputation auprès de la Résistance diminuera au fur et à mesure qu’elle augmentera avec le Premier Ordre et vice versa.

Tricher: Maj + clic sur votre Sim> Astuces Batuu> Réputation de Batuu

Ces astuces sont toutes fournies par Sims Online. N’oubliez pas que vous devez être à Batuu pour que les astuces fonctionnent en dehors de la pièce de vêtement qui peut être effectuée dans Create A Sim.