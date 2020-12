Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques semaines, nous vous informions que le Japon avait été choqué par le lancement de Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Un titre familial de style Monopoly qui n’a depuis pas laissé la première place dans la liste des jeux au format physique. Meilleures ventes. La semaine dernière a vu des premières puissantes dans la région, mais elles n’étaient pas suffisantes pour mettre fin au règne de Konami sur le titre.

Famitsu (via Gematsu) a publié la dernière liste des estimations des ventes de matériel et de jeux physiques au Japon pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, qui a vu le lancement du nouveau jeu Gust. et Koei Tecmo, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy pour PlayStation 4 et Nintendo Switch.

La suite de la tranche originale mettant en vedette Ryza et ses amis a eu un très bon accueil sur le marché japonais, puisque dans la marge de 4 jours, la version PlayStation 4 s’est vendue un peu moins de 44000 unités et la version Nintendo Switch près de 31000 exemplaires.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Momotaro Dentetsu a également dépassé les ventes de l’autre première récente de Koei Tecmo Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Momotaro Dentetsu a déjà vendu 1 million d’unités

Cependant, ils n’ont pas suffi à battre ceux du nouveau jeu de Momotaro Dentetsu, qui s’est vendu à 115 884 exemplaires, un chiffre élevé si l’on tient compte du fait que la semaine précédente, il s’est vendu à 126 729 exemplaires. Même pas la première d’un jeu de courses de chevaux intéressant, Derby Stallion, n’a réussi à éclipser la performance de titre de Konami, mais il a pris la deuxième place avec près de 75000 unités physiques vendues en 4 jours sur le marché.

La bonne nouvelle pour Momotaro Dentetsu ne s’est pas arrêtée là, car Konami (via Gematsu) a révélé que les ventes totales – physiques et numériques – du nouveau jeu de la série ont déjà dépassé le million d’exemplaires vendus, ce qui est quelque peu surprenant compte tenu de ses débuts. il y a seulement 3 semaines. Sur ce nombre, environ 588 310 exemplaires vendus sont au format physique, selon le registre de Famitsu.

En termes de consoles, la Nintendo Switch reste le roi de la région avec près de 170000 unités vendues la semaine dernière, mais, avec son jeune frère, la Nintendo Switch Lite, elle a dépassé les 200000 systèmes vendus, ce qui est franchement impressionnant. La famille PlayStation 5 a vendu un peu plus de 10000 unités, tandis que les nouvelles consoles Xbox ont vendu un peu plus de 1500 consoles.

Nous vous laissons la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 115884 Derby Stallion – 74244 Animal Crossing: New Horizons – 57104 Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PlayStation 4) – 43987 Ring Fit Adventure – 40176 Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (Nintendo Switch) – 30643 Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition – 28 612 Hyrule Warriors: Age of Calamity – 23 276 Mario Kart 8 Deluxe – 23 180 Densha de GO !! Hashirou Yamanote Sen – 21 592

Vente de matériel

Nintendo Switch – 167088 Nintendo Switch Lite – 37534 PlayStation 5 – 7514 PlayStation 5 Digital Edition – 4379 PlayStation 4 – 2986 Xbox Series X – 1388 New Nintendo 2DS LL – 463 Xbox Series S – 234 PlayStation 4 Pro – 69 New Nintendo 3DS LL – 27 Xbox One X – 17 Xbox One S – 11

Que pensez-vous des nouveaux chiffres de vente de Momotaro Dentetsu? Saviez-vous que c’était une série très importante au Japon? Dites le nous dans les commentaires.

Source 1, 2