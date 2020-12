3 décembre dernier C’était une date importante pour les joueurs orientaux et pour ceux qui ont eu la chance de connaître de première main la langue du pays du point rouge, depuis Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy Il a été publié sur les marchés physiques et numériques. Maintenant, la question que beaucoup se posent est … Comment allez-vous là-bas? Nous vous le dirons tout de suite!

Atelier Ryza 2 veut être le nouveau hit de Gust

\ # ラ イ ザ 2 15 万 本 突破 🎉 / ラ イ ザ 2 が 初 週 出 荷 本 数 15 万 本 を 達成 し ま し た 🙌‼ ️

前作 以上 の 勢 い ⤴️ あ り が と う ご ざ い ま す ✨ ラ イ ザ た ち の 続 き の 物語 、 楽 し ん で い た だ け て ま ま す か?

み な さ ん の 感想 も 嬉 し く 読 ま せ て も ら っ て い ま す 😊 # ラ イ ザ 2 感想 pic.twitter.com/y0ljNA5Ch1 – 「ア ト リ エ」 シ リ ー ズ 公式 @ ラ イ ザ 2 好評 発 売 中! (@GustAtelierPR) 9 décembre 2020

À travers un tweet japonais, le compte officiel Gust, centré sur l’Atelier, a essentiellement commenté que cette suite il se vend à un meilleur taux que la livraison initiale. Les 150000 unités initiales peuvent être dues à plusieurs facteurs: comme l’augmentation de la liste des langues, l’effet d’appel qui a généré le succès de sa préquelle et, comme on le voit, l’existence d’un bon nombre d’utilisateurs qui ont déjà goûté au premier et qui ont eu envie de plus. Pour notre part, il va sans dire que nous sommes ravis de voir qu’une franchise si injustement sous-évaluée par le passé, parvient aujourd’hui à captiver de plus en plus de personnes dans le monde. Voulez-vous lui donner une chance? Si oui, souvenez-vous que Le 29 janvier approche à grands pas.

