Gust vient de sortir une bande-annonce pour Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy et naturellement, qui a conduit à cette nouvelle. Bien sûr, tout d’abord, Si vous n’avez pas joué à la tranche originale, nous vous recommandons fortement de ne pas regarder les deux premières minutes de cette bande-annonce, Eh bien, il ne se coupe pas les cheveux en enseignant le boss final et les moments clés de la première aventure de Reisalin Stout. Cela dit, passons aux choses sérieuses!

Atelier Ryza 2 plonge dans le passé dans sa bande-annonce la plus récente

La bande-annonce se concentre jusqu’à la minute “1:52” sur la récapitulation des événements dans lesquels nous vivons Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Pendant le reste de la vidéo, nous pouvons voir Klaudia négocier avec quelqu’un, la naissance de Fi, quelques scènes qui pourraient déjà être celles d’introduction de plusieurs membres de la distribution principale. Carême apparemment très frustré sous la pluie …

Laissant de côté l’air nostalgique dans lequel ils ont plongé, sans aucun doute, ce qui a le plus retenu notre attention a été la scène du Carême. Avec elle, nous pouvons presque exclure que la raison de son changement de personnalité soit due à son père alcoolique et Nous pensons que quelqu’un a dû être gravement blessé, provoquant de nombreuses insécurités au personnage. Evidemment, il va falloir attendre un peu pour être sûr, mais … Que pensez-vous qu’il lui est arrivé? Avec chaque jour qui passe, nous avons plus de raisons de nous hype, il sera temps de vous armer de patience et de vous relever 29 janvier!

