Ce à quoi les gens font généralement attention lors de l’achat d’un jeu vidéo, ce sont les bandes-annonces et les notes qu’elles accumulent, cependant, construire une pyramide de battage médiatique pour le moment où une œuvre est lancée sur le marché est plus que ces deux facteurs. . Les circonstances peuvent provoquer l’effondrement des ventes de quoi que ce soit ou ce qui est pareil, il est essentiel de maintenir les fondations de cette pyramide même si elle est basée sur de petits grains de sable. À plus d’un mois du lancement ouest de l’Atelier Ryza 2, dans cette news, nous vous présentons l’un de ces petits granits: un dessin partagé par Koei Tecmo Europe via Twitter.

Atelier Ryza 2 crée une œuvre d’art avec Reisalin Stout et Serri au centre des projecteurs

Nous avons une toute nouvelle illustration # AtelierRyza2 à partager avec vous aujourd’hui, #KTFamily! Qui est ravi que le jeu soit lancé le 29 janvier 2021? https://t.co/AvwlshKZ3q

https://t.co/L6VxFx9DLE#NintendoSwitch # PlayStation4 # PlayStation5 #SteamGames pic.twitter.com/46rJwCcQfj – KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) 17 décembre 2020

Au-delà de commenter qu’ils sont au milieu d’un champ de fleurs et que Ryza est apparemment tombé au sol, il n’y a pas grand-chose d’autre à gratter d’ici. Si quoi que ce soit, nous pouvons spéculer sur la possibilité que nous ayons un champ de fleurs comme l’un des scénarios du jeu. Qu’est-ce que tu penses? Pour notre part, il va de soi que nous attendons toujours l’arrivée de 29 janvier comme l’eau de mai.

La source

