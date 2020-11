Comme beaucoup d’entre vous le savent, la franchise star de Gust et le célèbre magazine japonais Famitsu entretiennent une relation étroite depuis un certain temps. Ce qui signifie qu’en plus de manche, les nouvelles apparaissent souvent sur les nouvelles pages qui apparaissent dans ledit média japonais. A cette occasion les nouveautés de l’Atelier Ryza 2 sont réalisées par le duo de mentors que nous avons déjà vu dans la tranche originale, Lila Decyrus et Empel Vollmer.

L’Atelier Ryza 2 reçoit une nouvelle vague d’informations

Empel Vollmer et Lila Decyrus apparaîtront dans Atelier Ryza 2. Les deux ont continué leurs voyages à la recherche d’une certaine chose.

Empel est surpris par la croissance de Tao, tandis que Lila semble préoccupée par l’apparence effondrée de Carême. On ne sait toujours pas ce qu’il advient du Carême, mais tout indique que quelque chose s’est passé entre les deux matchs. le “Puni Raising” comportera un nouveau système de nivellement. Un puni de haut niveau signifie recevoir plus d’articles et une plus grande rareté pour eux. Les ateliers («ateliers») bénéficieront d’une mise à niveau importante avec la possibilité de réorganiser la zone. Comme vous disposerez de deux étages pour travailler, vous aurez beaucoup d’espace pour toutes sortes de décorations et de meubles.

L’auteur de ce texte pense que le problème du Carême est probablement dû à son père. S’il est vrai que le premier opus ne l’a pas trop approfondi, il était clair que C’était un alcoolique qui lui causait beaucoup de problèmes. Une autre option est que lors de ses aventures en solo, il rencontrait quelqu’un, ils deviendraient amis et se retrouveraient finalement dans une situation dangereuse qui mettrait fin à la vie de son compagnon. Les choses telles qu’elles sont, nous pourrions continuer à divaguer pendant un certain temps, même en disant qu’il a eu une petite amie puis l’a trompée ou quelque chose du genre, mais cela détournerait les nouvelles plus que nécessaire. Quelle a été selon vous la mèche de son changement d’attitude envers la vie?

Dans un autre ordre d’idées, pour le moment on ne sait pas si Lila Decyrus et Empel Vollmer seront des personnages jouables, s’ils seront exclus de l’équipe ou s’ils arriveront éventuellement sous forme de DLC. Nous continuons d’y penser avec optimisme, car dans le “0:12” du bande-annonce que nous avons vue en septembre, on aurait dit qu’ils allaient faire partie de la bataille. Le temps dira! Nous n’avons pas grand-chose à dire sur les punis pour animaux de compagnie, au contraire, ce serait cool s’ils arrivaient à rendre les punis de haut niveau énormes et qu’ils puissent être utilisés comme montures. Et enfin il y a la question des ateliers personnalisables, qui curieusement, a sa chicha. Utiliserez-vous cette possibilité ou conserverez-vous ce qui est standard?

