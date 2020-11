La longue saga Atelier vit une nouvelle jeunesse dans l’hybride de Nintendo, puisqu’il existe déjà une dizaine de jeux qui ont été intégrés au catalogue de Commutateur Nintendo. Des packs “deluxe” de certaines de ses trilogies aux derniers opus mettant en vedette Lulua et Ryza, en passant par un spin-off … Les fans de l’Atelier ont longtemps! Bien qu’il soit vrai que jusqu’à ce que nous puissions jouer un nouvel épisode de cette saga alchimique, nous n’aurons pas à attendre longtemps, eh bien Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète arrivera en Europe prochainement 29 janvier. Et il est également livré avec un édition limitée très cool! Jeter un coup d’œil à ce nouveau Si vous voulez en savoir plus.

Mais bon, ne tournons pas autour du pot … Ce qui nous amène ici cette fois, c’est le Cinématique d’ouverture de l’Atelier Ryza 2. Ces «ouvertures» qui profitent pleinement de l’esthétique anime du jeu sont toujours de grande qualité, et le prochain Atelier n’est pas en reste. Je vais le laisser ici!

Nouveau gameplay pour Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Nous vous proposons également un nouveau gameplay, très cool! Quelques bits de gameplay où nous pouvons en savoir plus sur le gameplay et les superbes graphismes lors du retour de Ryza sur Nintendo Switch. le premier fragment de couvertures de gameplay de la minute 26h07 à 31h26 de la vidéo suivante, tandis que le deuxième fragment a lieu à partir de la minute 32h20 à 36h48. Que le jeu est beau!

Voir également

Si, comme nous, vous souhaitez mettre la main sur ce prometteur Atelier Ryza 2, vous pouvez calmer vos envies en jouant sa préquelle Atelier Ryza: Ever Darkness et la cachette secrète, et ici nous vous laissons notre analyse vous pouvez donc décider de l’acheter ou non. Quoi qu’il en soit, préparez bien le chaudron, ce sera bientôt à nouveau l’alchimie!

La source

Cela pourrait t’intéresser