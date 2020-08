Il semble que le fait d’avoir passé le un demi-million de ventes Dans sa version originale, ce n’était pas suffisant pour aujourd’hui, nous avons donc une nouvelle tournée informative de Famitsu. Grâce à l’utilisateur «HDKirin» nous avons pu voir quelques scans qui révèlent deux nouveaux personnages et un art clé de Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, mettant en vedette Reisalin Stout avec la mystérieuse fée Fi, pour un sommeil paisible.

Patricia Abelheim et Clifford Diswell seront des personnages jouables dans l’Atelier Ryza 2

Nouveaux personnages de l’Atelier Ryza 2 révélés: Patricia Abelheim & Clifford Diswell. Plus d’informations sur le gameplay et de nouvelles captures d’écran. pic.twitter.com/IADuh4yeDY – HDKirin (@HDKirin) 26 août 2020

Commençons à parler de Patricia Abelheim, la fille aux nattes qui a fait une brève apparition dans le Bande annonce. Étant donné que les données accompagnant les images sont en japonais complet, veuillez comprendre que pour le moment nous ne pouvons traiter que ce que nous voyons à l’œil nu. L’arme qu’il portera sera une épée et à son image au combat, vous pouvez voir que pourrait utiliser un objet, ce qui confirmerait que comme dans la préquelle, tout le monde peut profiter des objets synthétisés ou qu’elle est alchimiste. Oui, une épée n’est pas la plus courante pour cette classe de personnages, mais nous vous rappelons la présence de Logix Ficsario dans Atelier Escha & Logy. Dans un autre ordre d’idées, à partir des autres captures, on a le sentiment que Patricia sera un noble au caractère sérieux et que le père sera contre ses buts.

D’autre part est Clifford Diswell, une sorte de cow-boy que pour une raison quelconque, il a une bonne partie de son visage couverte entre son chapeau et un tissu avec un symbole formé par trois lignes qui pourraient être liées à son passé, à une guilde de chasseurs de trésors ou quelque chose de similaire. Quant à l’instrument utilisé au combat, loin d’être une arme à feu comme on pouvait s’y attendre en raison de sa conception particulière, nous pensons qu’il est les bracelets à ses poignets. Quel est ton opinion? Pour notre part, nous attendrons de voir si certains médias anglo-saxons ou Koei Tecmo traduisent lui-même ce qu’il met sur les pages en anglais, afin que nous puissions adapter lesdites informations à l’espagnol et vous les apporter. Merci d’avoir lu!

Source: Famitsu / Via

