Le 12 novembre, nous vous avons dit qu’il y avait une amélioration sur le thème de personnalisation de l’atelier que nous utiliserons dans Atelier Ryza 2, mais comme ces informations provenaient d’un magazine japonais, il y avait des détails à savoir que pour les voir clairement, un gameplay ou une explication plus complète que la concise fournie par Famitsu était nécessaire. Eh bien, la chaîne YouTube de Koei Tecmo Taiwan a publié une bande-annonce qui met en lumière cela, tandis qu’incidemment montré la mascotte puni en action et le mode photo qui peut donner tant de plaisir aux créatifs.

Atelier Ryza 2 est vu dans une nouvelle vidéo taïwanaise

Tout d’abord, nous allons nous concentrer sur la décoration de l’intérieur de l’atelier. Après avoir vu le sujet en mouvement, on peut dire qu’en effet, ils l’ont un peu amélioré par rapport à la livraison d’origine. Parce que? Parce que maintenant, nous avons plus d’options. Auparavant, cela se résumait au choix du thème de la maison (mur et sol), puis le jeu, à lui seul, ajoutait des choses à la cachette secrète que Reisalin et ses amis partageaient. Cependant ici, nous pouvons sélectionner les meubles au doigt. Reste à savoir s’il est possible de le placer où on veut ou s’il faut s’en tenir à des sites prédéfinis que l’équipe Gust a pensé.

D’autre part, nous avons le “Puni Raising”, la mascotte puni pour les amis. Son fonctionnement est simple, ce que nous nourrissons définit à quoi cela ressemble, Et nous imaginons que cela affecte aussi plus ou moins ce que vous collectez. Il se nivelle également avec ses incursions et ce, comme nous l’avons expliqué dans l’actualité précédente, Augmente la quantité de matériaux qu’il attrape et leur rareté. Enfin, il y a le mode photo, qui à défaut de pouvoir l’étudier en profondeur, semble similaire à celui dont nous avons pu profiter l’année dernière. Bien sûr, si ma mémoire est bonne, la caméra avait moins de liberté de mouvement et la possibilité de supprimer les PNJ n’était pas là. Ce nouveau look a-t-il attisé votre battage publicitaire? Si tel est le cas, n’oubliez pas que vous pouvez profiter de cette aventure depuis 29 janvier (le 26 si vous habitez aux USA).

