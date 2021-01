L’aventure Mundfish arrivera également sur Xbox Series X et PlayStation 5, bien qu’elle se poursuive sans date de sortie.

On ignore peut-être encore quand Atomic Heart apparaîtra sur nos écrans, mais le développeur Mundfish a récemment mis à jour la page Steam du jeu avec de nouveaux détails sur ses paramètres. Et avec quelque chose qui intéressera sûrement tous les joueurs sur ordinateur: le exigences minimales et recommandées du jeu sur PC. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne situé dans une version alternative du Union soviétique, où nous entrerons dans une installation peuplée de robots tueurs de tout type.

Les nouveaux détails publiés sur la page Steam du jeu, partagés par DualShockers, donnent un aperçu des prémisses de cette aventure d’action dystopique. Atomic Heart se déroule dans un Univers alternatif où nous jouons un agent spécial du KGB chargé d’entrer dans l’installation 3826, une usine de production. Après un erreur du système de contrôle de leurs robots, toutes les machines de l’installation activent un système de combat qui ne devrait être utilisé qu’en cas de guerre, et ce sera notre travail de nettoyer l’usine.

L’aventure promet d’avoir de vastes zones du monde ouvertAlors que la prémisse semble indiquer que la majorité de l’aventure se déroulera dans les couloirs de l’installation, Mundfish promet que «le monde du jeu est composé de vastes régions du monde ouvert remplis de nature soviétique exubérante, et les territoires moins spacieux des installations avec leurs zones souterraines des laboratoires secrets et externes, des bunkers et des systèmes logistiques robotiques. “De même, ils expliquent que beaucoup de robots sont des machines créées à des fins industrielles ou” pour la vie quotidienne des citoyens soviétiques “, qui promet une bonne variété d’ennemis.

Quant à l’autre nouveauté importante de la page Steam du jeu, la vérité est que la première Configuration requise pour Atomic Heart sur PC Ils semblent très abordables, surtout pour ces années. Rappelez-vous que le jeu aura des versions de nouvelle génération pour PlayStation 5 et Xbox Series X, bien qu’il sortira également sur PS4 et Xbox One, ce qui explique pourquoi son point d’entrée sur les ordinateurs reste si accessible:

Configuration PC minimale

Système d’exploitation: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bits).

Processeur: Intel Core i5-2500K / AMD FX 6300.

Mémoire: 6 Go de RAM.

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290.

Stockage: 22 Go d’espace disponible.

Configuration PC recommandée

Système d’exploitation: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bits).

Processeur: Intel Core i7-4770K / Ryzen 5 1500X.

Mémoire: 8 Go de RAM.

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580.

Stockage: 22 Go d’espace disponible.

Nous verrons si ces exigences changent à l’approche de la première du jeu, qui est toujours en cours sans date de sortie. Si vous voulez en savoir plus sur ce que cette aventure dystopique de robots tueurs vous offrira en Union soviétique, ne manquez pas le gameplay 4K d’Atomic Heart qui a été publié l’été dernier. Et en attendant d’en savoir plus sur lui, quoi de mieux que de passer en revue les tireurs les plus populaires du moment sur notre site.

