NPIXEL présente une bande-annonce, des premières images et divers détails d’un jeu vidéo qui arrivera tardivement.

Les développements en provenance d’Asie continuent de surprendre. Le dernier à le faire est Chrono Odyssey, une aventure de jeu de rôle en ligne massivement multijoueur qui vise à atteindre les mobiles PC, iOS et Android et les consoles de nouvelle génération —PS5 et Xbox Series X | S— en 2022 en pariant sur un histoire épique de l’espace-temps avec des graphismes réalistes, un vaste monde à explorer et une bande-son soignée.

Chrono Odyssey est une production de NPIXEL, un studio sud-coréen avec une grande expérience dans la création de projets de smartphone, et en plus de la bande-annonce qui ouvre la nouvelle, a laissé diverses captures d’écran et images de concept qui en disent long sur le caractère ambitieux du projet, même si ce ne sera que l’année prochaine lorsque les premiers jours de tests avec le titre arriveront, permettant à la presse et aux utilisateurs d’avoir une idée plus large des grands piliers du MMORPG.

La production emmène les utilisateurs à la rencontre de l’organisation Idrigin dans son combat contre les 12 dieux, un conflit aux connotations de guerre décrit comme une épopée. Cette prémisse sera développée à travers une aventure de jeu de rôle à grande échelle avec des histoires et des scénarios immersifs qui vont au-delà de l’espace et du temps, des donjons générés aléatoirement qui font sienne cette idée, un système d’emploi avec jusqu’à 18 rôles différents, Contenu RvR de grand soin, et un système de combat fluide qui récompense la pensée tactique, tout cela, avec des graphismes très réalistes construits sous le moteur graphique Unreal Engine 4 et une bande originale signée par l’un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de l’industrie, Chris Velasco (God of War, Overwatch, etc.).

Comme nous l’avons dit au début, les développements en provenance d’Asie, au-delà du Japon, prennent du poids ces derniers mois. Derrière nous, nous avons le grand succès de revenu que Genshin Impact assume, tandis que, depuis que nous avons mentionné l’engagement de réalisme, nous avons également Bright Memory: Infinite à l’horizon.

En savoir plus: Chrono Odyssey et NPIXEL.

