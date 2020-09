La Nintendo Switch abrite de nombreux jeux de course de karting, y compris Mario Kart 8 Deluxe, Crash Team Racing Nitro-Fueled et Équipe Sonic Racing. De l’autre côté de la médaille, nous avons Course avec Ryan, Hello Kitty Kruisers et le vraiment atroce Garfield Kart Furious Racing.

Juste au moment où nous pensions que notre meilleure liste de jeux Nintendo Switch Kart Racing n’aurait plus jamais besoin d’être mise à jour, un autre petit coureur jette son chapeau dans le ring. Peut-être aviez-vous une voiture Bobby en plastique rouge pour faire le tour de votre entrée quand vous étiez enfant? Eh bien, bientôt vous pourrez revivre le plaisir de vos journées en tant que tout-petit avec BIG-Bobby-Car – La grande course qui passera au Switch le 24 septembre pour 29,99 $.

Voici quelques détails du PR officiel:

Parcourez un monde plein d’aventures dans votre BIG-Bobby-Car. Rencontrez d’autres BIG-Bobby-Cars, accomplissez des missions délicates et découvrez des trésors cachés jusqu’au jour où vous remporterez la Big Race annuelle et monterez sur le podium des vainqueurs en tant que nouveau champion.

– Découvrez le premier jeu en utilisant le classique BIG-Bobby-Car et les nouveaux modèles BIG-Bobby-Car NEO et NEXT.

– Explorez un jeu en monde ouvert impliquant une grande variété de tâches.

– Terminez plus de 40 missions avec de nombreux défis au cours d’une histoire.

– Conduisez des courses contre d’autres voitures dans le monde BIG-Bobby-Car et devenez le champion de la Big Race.

– Utilisez l’éditeur de personnages pour concevoir votre propre BIG-Bobby-Car.

– Tous les dialogues sont parlés entièrement en anglais.

Avec le monde ouvert de Big Bobby et ses 40 missions, il semble que celui-ci ne soit pas qu’un simple coureur de kart. Comment pensez-vous que celui-ci va se passer? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.