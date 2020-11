Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 11:20 am

Cyberpunk 2077 Il semble que cela nous parviendra enfin le 10 décembre, mais un autre retard arrive-t-il? Une nouvelle rumeur a fait sensation sur Internet ces derniers jours, car indique un autre retard possible, déplaçant la sortie du jeu en 2021.

Récemment, Tiffany Treadmore, un initié de l’industrie qui a prédit l’annulation de l’E3 cette année et l’existence de Half-Life Alyx avant l’annonce officielle de Valve, a publié un tweet qui fait allusion à un autre délai Cyberpunk 2077. Voici ce qu’il a commenté:

«Et si # Cyberpunk2077 était retardé… à nouveau? Et s’il n’était pas publié cette année? Mais jusqu’en 2021 ».

Euhhhhhhhhhhh … Alors, que faire si # Cyberpunk2077 est retardé… .. Encore une fois.

Comme si elle ne se lance pas cette année. Comme euh jusqu’en 2021. … Je demande juste… .. #cyberpunk – Tiffany Treadmore Inc. (@ HotGirlVideos69) 9 novembre 2020

Lorsqu’un utilisateur vous a demandé de développer votre commentaire d’origine, Treadmore a mentionné que “j’ai entendu des choses tristes”. De son côté, CD Projekt Red n’a pas publié de communiqué officiel concernant cette rumeur. Cyberpunk 2077 arrive sur consoles et PC le mois prochain. Cependant, dans l’hypothèse où cette prédiction d’initié se réaliserait, il est fort possible que la société européenne souffre de sa réputation et de la valeur de ses actions.

À l’origine, Cyberpunk 2077 allait arriver en avril. Plus tard, sa date de sortie a été modifiée en septembre. Cependant, le jeu a de nouveau été retardé, positionnant cette fois son lancement en novembre. Enfin, il y a quelques semaines, le troisième retard a été annoncé. Maintenant si tout va bien Le titre tant attendu de CD Projekt Red sera disponible sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version PS5 et Xbox Series X à l’avenir.

Bon, c’est aussi longtemps que les commentaires de Treadmore ne se réalisent pas. Sur des questions connexes, le stock de CD Projekt Red a chuté après l’annonce du retard de Cyberpunk 2077. De même, il semble que la nouvelle date de jeu ait retardé The Medium.

Via: Tiffany Treadmore

