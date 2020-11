En plus de cela, il semble y avoir un nouveau niveau de développement basé sur les prisons.

Il est indéniable que Phasmophobia a triomphé sur Steam comme personne – y compris son créateur, Dknighter – ne s’y attendait. La question est de savoir dans quelle mesure il parviendra à maintenir cette attention, et après Halloween, il n’aura pas la tâche facile. Cependant, ceux qui sont prêts à explorer des maisons plus hantées ont de la chance: il y en a Nouveautes intéressant sur le chemin.

Le premier est disponible dans le dernier patch du jeu, et c’est assez curieux: une option qui permet aux joueurs dont les avatars sont morts d’interagir avec le monde des vivants. Ou plus précisément, avec les objets qui sont là. En d’autres termes, si le fantôme de service met fin à votre vie, vous ne pouviez jusqu’à présent faire plus qu’observer vos compagnons; Mais à partir de maintenant, vous pouvez tenir et jeter des coussins, des boîtes et des petits objets similaires de la scène pour leur faire peur. Ils ne pourront pas vous voir directement, mais ils pourront voir l’authentique poltergeist que vous libérez dans la cartographie.

Les vivants ne peuvent pas voir les morts, mais leurs interactions avec les objets cartographiques le peuvent. Bien sûr, on peut supposer que les équipes les mieux coordonnées inventeront également moyens de communiquer entre la vie et la mort en utilisant ces nouvelles possibilités d’interaction. Et si l’on considère que la mécanique qui a conduit la phasmophobie au succès en premier lieu est précisément la capacité de parler aux morts, il semble qu’elle a été sur la bonne voie pour sa propre croissance.

En dehors de cela, Kinetic Games partage via Trello, où apparaissent les nouveaux objectifs de développement du jeu, ce qui semble clairement être la confirmation directe que le carte suivante La phasmophobie ne se déroulera pas dans une maison, mais dans une prison. Nous ne pouvons pas exclure qu’à l’avenir nous verrons d’autres endroits aussi imaginatifs … et sinistres. Quoi qu’il en soit, le jeu continue de croître pour répondre à une demande sans précédent, qui a également atteint la feuille de route de la phase d’accès anticipé comme vous pouvez le regarder.

En savoir plus: Phasmophobie et jeux cinétiques.

