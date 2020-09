Bungie a fourni des détails sur les nouvelles sous-classes de Stasis pour les chasseurs dans Destiny 2.

Destiny 2: Au-delà de la lumière présentera Stasis, une nouvelle sous-classe pour les chasseurs, les démonistes et les titans.

Avec Hunters, l’un des pouvoirs de Stasis est Withering Blade, qui est l’attaque de mêlée du Hunter Revenant.

Ici, vous lancerez un shuriken Stasis dans le combat qui peut rebondir sur les surfaces et les ennemis, les ralentir et les endommager en cours de route. Si vous posez deux shurikens sur la même cible, cela gèlera l’ennemi.

Lorsqu’il est complètement chargé d’énergie de capacité, le Revenant peut utiliser le Super, le Silence et le Squall. Ici, les lames Kama sont invoquées et permettent une «attaque à deux volets», car chaque lame remplit une fonction différente.

Le premier explosera à l’impact, gelant les ennemis dans un rayon du centre de l’explosion. La deuxième lame s’enfoncera et fera exploser, créant une tempête de stase. Cela suit les ennemis proches, les ralentit et les endommage.

Le Hunter Revenant, comme le Warlock Shadebinder et Titan Behemoth, peut personnaliser les pouvoirs de Stasis en utilisant les emplacements Aspect et Fragment, y compris l’aspect Slow Dodge. Cela permet au Revenant de ralentir temporairement les ennemis proches chaque fois qu’ils esquivent.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Toutes les classes de Gardiens utilisant Stasis auront également une variété de grenades Stasis à utiliser au combat. Ce sont la grenade glaciaire, qui peut fournir une couverture pour envelopper les ennemis; la grenade Coldsnap qui provoque une vague d’énergie de Stasis pour se diriger vers l’ennemi le plus proche et en geler jusqu’à trois d’entre eux; et la grenade Duskfield qui produit un champ qui attire un ennemi à l’intérieur, le ralentissant jusqu’à ce qu’il soit gelé sur place.

Auparavant, Bungie a détaillé les capacités Warlock Shadebinder et Titan Behemoth, et vous pouvez cliquer sur les liens pour en savoir plus.