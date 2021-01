Les créations des utilisateurs nippons vont des créatures de Ghibli aux méchants de Kimetsu no Yaiba.

La tempête de neige Il a atteint partout ce mois-ci, et nous ne parlons pas seulement de la péninsule ibérique. Au Japon, ils ont également eu leurs chutes de neige, et comme indiqué à Kotaku, l’utilisateur japonais Mokomoko_2015 utilise chaque année pour transformer la neige en sculptures d’exposition authentiques. En règle générale, cet artiste se concentre sur la recréation de personnages à partir de jeux vidéo, d’animes et de films.

Et, à cette occasion, son travail est né de toutes sortes d’inspirations, des Pokémon comme Magikarp et Mew, aux niveaux et éléments tirés des jeux Super Mario. Il y a aussi des créatures des films de Studio Ghibli, passant même devant une impressionnante statue enneigée de Rui, l’un des méchants de Kimetsu no yaiba, qui, nous vous rappelons, aura une adaptation au jeu vidéo cette année.

Et d’autres utilisateurs japonais ont profité de l’occasion pour commémorer le 1000e chapitre de la manga une pièce avec un buste vraiment spectaculaire, mais la meilleure chose est que vous voyez par vous-même ce qu’ils sont capables de créer au Japon avec un peu de neige:

Nous vous rappelons que la saga Pokémon fêtera cette année ses 25 ans, et pour l’instant, la société a commencé à réchauffer les moteurs en annonçant une nouvelle collaboration avec Katy Perry. On a aussi vu quelques nouveautés comme une poupée Gengar cauchemar, annoncée ces dernières semaines, mais en attendant que The Pokémon Company nous communique l’actualité de sa saga en 2021, voici l’analyse de Pokémon Sword and Shield.

