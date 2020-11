Les résultats de la dernière rapports financiers Ils ont laissé une grande quantité de données que nous devons analyser avec prudence. Ainsi, en eux, nous pouvons voir comment les ventes ont été à travers la planète, mais ce que nous pouvons le plus souligner sont aussi les mots de Shuntaro Furukawa, l’actuel PDG (ou PDG) de cette société, qui a également parlé ce qui signifie que la console hybride est au milieu de son cycle de vie, sur les Ventes qui ont lieu et qui auront lieu dans les mois à venir, et le situation spécifique du marché asiatique (avec un accent particulier sur les chinois).

Shuntaro Furukawa parle de divers aspects de Nintendo Switch

Shuntaro Furukawa a mentionné plusieurs aspects très importants pour Nintendo Switch, qui est maintenant dans son cycle de vie. Ainsi, l’actuel président de la société basée à Kyoto a laissé quelques mots dans le rapport financier à ce sujet:

Nintendo Switch a dépassé les 60 millions d’unités vendues depuis son lancement et entre maintenant au milieu de son cycle de vie. Nous continuons à voir cela comme le début d’une croissance qui va au-delà des cycles de vie de nos plateformes précédentes. De plus, lorsque Animal Crossing: New Horizons est sorti (20 mars 2020), la Nintendo Switch était déjà disponible depuis trois ans, et nous pensons que de nombreux consommateurs qui connaissaient le système à l’époque et ne l’avaient pas encore acheté. ils ont décidé de le faire en raison de leur intérêt pour ce dernier volet de la saga animale. Notre situation cette année a été définie par les avantages de ce titre écrasant ayant créé une demande aussi importante. En regardant vers l’avenir, nous continuerons à nous efforcer de prolonger le cycle de vie de Nintendo Switch, tout en promouvant des initiatives utilisant des comptes Nintendo, mais nous poursuivrons également notre objectif de motiver les consommateurs à jouer à des jeux. à nos plateformes dans les années à venir. Le secteur des jeux vidéo est basé sur les achats de matériel grand public et les achats de logiciels ultérieurs, donc le fait qu’Animal Crossing: New Horizons est devenu un succès et le fait qu’il a favorisé l’achat de matériel parmi tant de consommateurs est quelque chose qui va au-delà de l’impact qu’il pourrait avoir au cours de cette année et est quelque chose d’extrême importance pour tout le cycle de vie de Nintendo Switch.

Par ailleurs, Furukawa a également consacré une partie de ses propos pour commenter la situation actuelle de ces ventes:

Nous avons continué de constater une forte demande pour les consoles Nintendo Switch tout au long de l’été et jusqu’en octobre, en particulier dans les grandes régions du Japon, des États-Unis et de l’Europe, et nous pensons que les ventes se poursuivent à un bon rythme. Les ventes de fin d’année sont extrêmement importantes si on les considère du point de vue du volume total des ventes, et nous souhaitons réaliser un grand nombre de ventes au cours de cette période. Bien que cette année, nous n’ayons pas le genre de titres de première partie qui ont atteint des ventes massives juste après le lancement, nous les avons eu l’année dernière avec Pokémon Sword and Shield ou Super Smash Bros.Ultimate, donc nous nous attendons toujours à avoir un grand nombre de ventes. ces vacances. Cela est dû au fait que de nombreux consommateurs (qui incluent également de nouveaux qui se sont intéressés à Nintendo Switch grâce à Animal Crossing: New Horizons) ont été créés avec nos nouveaux titres, certains titres qui ont été lancés avec les 35 anniversaire de Super Mario Bros. et avec nos titres habituels.

Voir également

Enfin, ce président a décidé de parler des ventes spécifiques de l’Asie, où il y a eu une forte augmentation du marché chinois:

Nintendo utilise ce terme pour désigner l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les régions asiatiques en dehors du Japon. Si nous regardons la croissance des ventes régionales par rapport à la même période de l’exercice précédent, nous voyons que si elles ont augmenté de 67% au Japon, elles ont augmenté de 61% dans les Amériques, de 72% en Europe et de 152%. dans les «autres» régions. Tencent nous a dit que, dans le centre de la Chine, Ring Fit Adventure a pris un bon départ depuis son lancement le 3 septembre 2020 et qu’elle continue de bien se vendre. Dans certains cas, ce jeu mène les ventes de matériel Nintendo Switch. Les ventes en Asie (hors Japon) ont été 6,7 fois plus élevées au cours de l’exercice se terminant en mars 2020 par rapport à l’exercice se terminant en mars 2017, lorsque la Nintendo Switch a été lancée. Au moment de son lancement, il n’était disponible que dans les «autres» régions de Hong Kong, de Singapour et dans certaines parties du Moyen-Orient. Depuis lors, les régions dans lesquelles ils sont en vente se sont étendues pour inclure la Corée du Sud, Taiwan, la Chine centrale (ventes Tencent) et d’autres parties de l’Asie du Sud-Est. Si nous regardons comment nos ventes dans la région asiatique sont devenues une grande partie de notre activité, nous pouvons maintenant lancer de nombreux titres Nintendo en même temps qu’ils font leurs débuts sur les plus grands marchés du Japon, des États-Unis et de l’Europe, car Nous avons essayé de localiser nos logiciels plus efficacement, avec plus de langues pour répondre à ces ventes croissantes dans des régions telles que la Corée du Sud et Taiwan. Et en parlant de ventes de logiciels dans la région asiatique, en plus des grandes ventes d’aperçu des titres de franchise Pokémon, les chiffres augmentent également pour les titres les plus anciens de Nintendo, et maintenant un large éventail de consommateurs a commencé à acheter Ring. Fit Adventure et Animal Crossing: Nouveaux horizons. En Australie, les ventes de Nintendo Switch augmentent rapidement à un rythme similaire à celui du Japon, des États-Unis et de l’Europe.

La source

en relation