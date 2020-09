Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien qu’il ait longtemps été noté qu’Electronic Arts cherchait à unifier son expérience de jeu en tant que service en se débarrassant de marques telles que EA Access et Origin Access, la vérité est qu’elle maintenait toujours la présence des deux. Cependant, dans le cas d’Origin, les jours sont comptés puisque la société a annoncé qu’elle renouvellerait son expérience de jeu sur PC via une nouvelle application.

Bien qu’il y a quelques semaines, EA ait annoncé qu’elle fusionnerait ses marques EA Access et Origin Access au sein de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’EA Play, il semble que les plans aient changé ou étaient différents depuis le début, depuis qu’il a annoncé le lancement en bêta de l’application EA Desktop, qui sera le centre de tout ce qui concerne l’expérience de jeu sur PC que propose l’entreprise.

Dans un premier temps, cela signifie la fin de Origin Access, car l’entreprise considère que les temps ont changé et qu’il n’y a aucune raison de perpétuer des marques qui ne sont pas significatives pour le marché aujourd’hui. En ce sens, EA Desktop promet d’être une application conviviale, avec une configuration qui permet des téléchargements plus rapides et à partir de laquelle l’utilisateur gérera tout ce qui a à voir avec les jeux EA sur PC, comme les abonnements qu’il a dans EA Play. , soit la version normale de 5 USD par mois, soit la version Pro de 15 USD par mois.

D’autre part, l’application EA pour PC permettra à l’utilisateur d’être au courant de ce qui se passe sur tous les fronts des produits et services de l’entreprise, des mises à jour de jeux vidéo aux actualités sur EA Play, bientôt disponible via Xbox Game Pass et sera même utilisé pour gérer correctement le cross-play présent dans certains titres développés ou distribués par la société.

