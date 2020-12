Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Près de 40 ans après sa création en tant que terme, la définition de ces fans et passionnés d’anime et de manga comme Otakus est quelque chose de commun qui fait déjà partie de différentes sociétés. La scène a énormément grandi au fil des ans et le travail de la communauté a amené cette forme d’expression culturelle japonaise dans le monde entier, au point que la lutte continue de faire du 15 décembre la Journée mondiale de l’Otaku.

Utilisé pour la première fois en 1983 dans un essai d’Akio Nakamori dans Manga Burikko, le terme Otaku, dont la racine étymologique n’a vraiment rien à voir avec les éléments qui l’ont façonné plus tard, est devenu une expression péjorative pour les fans de manga et l’anime au Japon, car l’augmentation des deux et l’augmentation du nombre d’adeptes étaient un sujet de préoccupation pour les générations précédentes, qui considéraient cela comme une perte de temps qui détournait les jeunes de leurs obligations.

Bonne journée à toutes les personnes de la page qui aiment la culture otaku, le monde de l’anime et du manga! ❤️ # Otaku #otakuday pic.twitter.com/YeQkdyHFJM – Mewni Live (@MewniLive) 15 décembre 2020

Le passage du temps et le développement du manga et de l’anime en tant qu’industries multimillionnaires, ainsi que l’arrivée de la scène Otaku dans différentes parties du monde, ont changé la perception des fans et le terme est passé de distant à englobant un mode de vie qui s’articule autour des œuvres de différents créatifs japonais.

La force de la communauté Otaku dans le monde est telle que, sans reconnaissance officielle, ils ont été chargés de faire du 15 décembre leur jour de célébration et il est possible qu’à un moment donné, ils obtiennent cette reconnaissance grâce à leur qualité de manifestation culturelle.

