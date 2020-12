En découvrant la supercherie, il a été contraint de vendre la console à un prix inférieur pour le plus grand plaisir de l’acheteur.

Pas un mois ne s’est écoulé depuis que la PlayStation 5 est arrivée dans les magasins et de nombreuses histoires curieuses ont émergé autour de la console de nouvelle génération de Sony. Beaucoup d’entre eux ont un côté négatif, comme le vol de PS5 ou de consoles qui n’ont jamais atteint leur destination, mais aujourd’hui doit être l’une des histoires les plus étranges et les plus drôles à ce jour. On vous met en situation: un homme a été contraint par sa femme de vendre PS5 une fois qu’il a découvert qu’il le trompait … sur la fonction de la machine.

Il semble que les femmes puissent encore faire la différence entre une console PS5 et un purificateur d’airL’histoire a eu lieu à Taiwan. Selon Jin Wu, il a réussi à trouver un accord sur Internet pour une femme qui vendait sa propre console à un prix réduit extrêmement attractif et dans un état pratiquement neuf. Cependant, après s’être mis d’accord sur le lieu et l’heure de la transaction, l’homme a eu une grosse surprise. Ce n’était pas une femme qui vendait PlayStation 5, mais un homme. Pourquoi mentirais-je à ce sujet?

Après avoir discuté un peu du contenu et du fonctionnement de l’équipement et vérifié que tout était en ordre, Jin lui a demandé pourquoi il était vendre la console à un prix avantageux. Le vendeur, avec un air triste, a seulement répondu: «C’est ma femme qui veut la vendre. […] Il semble que les femmes peuvent encore faire la différence entre une console PS5 et un purificateur d’air », a conclu le protagoniste de cette histoire. Il n’avait pas besoin d’en dire plus pour que Jin Wu comprenne ce qui s’était passé.

Après avoir vu le regard dans ses yeux, je pouvais sentir sa douleur Acheteur chanceuxLe vendeur avait acheté sa PS5 et pour que sa femme ne s’en rende pas compte, il a fait passer la console par un purificateur d’air. Dans sa tête, cela devait être un plan infaillible mais il ne fallut pas longtemps à sa femme pour découvrir le mensonge, l’obligeant à se débarrasser de la console à un prix bien inférieur à ce qu’elle lui coûtait à l’origine. Jin Wu en a profité en achetant la console à un prix incroyable, bien qu’il admette qu’il se sentait un peu mal quand il a vu le regard vide du vendeur. «Je suis resté silencieux après avoir vu le regard dans ses yeux. Je pouvais sentir sa douleur», dit-il.

