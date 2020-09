Il y a 35 ans aujourd’hui, le 13 septembre 1985, l’original Super Mario Bros. lancé pour la Famicom au Japon. Personne n’aurait pu prédire à quel point la mascotte principale de Nintendo allait connaître le succès, en particulier dans 35 ans, mais nous voici en train de regarder l’un des visages les plus immédiatement reconnaissables du jeu et – sans doute – du monde.

Super Mario Bros. n’était pas la première apparition de Mario dans le jeu, bien sûr – il a d’abord joué dans le jeu d’arcade Donkey Kong de 1981 et Mario Bros. de 1983 – mais le lancement du succès classique de NES est largement considéré comme le véritable début de son voyage épique. .

Super Mario Bros. (NES)

Depuis lors, il a joué dans plus de 200 matchs et est toujours aussi fort aujourd’hui. En effet, d’après nos calculs, il aura joué dans 11 matchs sur Switch d’ici la fin de l’année – et la console n’est sortie que depuis trois ans et demi.

Comme vous l’avez sans doute déjà vu, Nintendo va assez gros avec les célébrations de Mario 35e cette année. Un Nintendo Direct spécial marquant l’occasion a révélé le Super Mario 3D All-Stars (une compilation de trois classiques de Mario), une nouvelle expérience de Mario Kart en Mario Kart Live: Circuit à domicile, le look magnifique Game & Watch: Super Mario Bros. système, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (qui sera lancé sur Switch l’année prochaine), et de nombreuses autres célébrations de merch et en jeu.

Super Mario 3D Allstars sera lancé la semaine prochaine le 18 septembre!

Que vous ayez joué à un ou à cent de ses jeux, il y a de fortes chances que si vous lisez ce même site, Mario a probablement eu un impact relativement important sur votre vie. Pour beaucoup d’entre nous, il était un héros d’enfance qui est resté avec nous depuis, et nous, chez Nintendo Life, pouvons dire avec une certitude absolue que nos vies ne seraient pas les mêmes sans lui.

Voici les 35 prochaines années, Mario. Maintenant dépêchez-vous et jouez dans un Super Mario Sunshine 2, n’est-ce pas?

L’article Aujourd’hui est le grand jour – Joyeux 35e anniversaire, Mario! est apparu en premier sur Agence SEO.