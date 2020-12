Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/03/2020 9h42

Aujourd’hui est un jour très spécial pour les fans de PlayStation. Un jour comme aujourd’hui, le 3 décembre 1994, Sony a lancé la PlayStation 1 originale sur le marché japonais. De cette façon, l’entreprise qui à l’époque était reconnue par les baladeurs, est entrée officiellement dans l’industrie du jeu vidéo et est actuellement considérée comme l’un des piliers de ce médium.

Après l’échec du développement d’un disque dur SNES, Sony a décidé de créer sa propre console et de rivaliser directement avec Nintendo et SEGA. De cette façon, Ken Kutaragi était en charge de la création d’un matériel 32 bits capable de faire face au N64 et à Saturn, quelque chose qu’il a accompli avec facilité.

Actuellement, la PS1 est considérée comme l’une des consoles les plus vendues de l’histoire, avec 102,49 millions d’unités dans le monde. Cela ne devrait pas être une énorme surprise, surtout compte tenu de l’incroyable galerie de titres qui existait sur cette plateforme. De Final Fantasy VII, en passant par les cinq épisodes de Crash Bandicoot, à Castlevania: Symphony of the Night, Metal Gear Solid, Silent Hill, Spyro the Dragon, Twisted Metal, Tomb Raider, Resident Evil et bien d’autres titres.

Le premier grand succès de Sony a été reproduit avec la PS2 et la PS4. La même chose se produira-t-elle avec la PS5?

