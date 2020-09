Aujourd’hui 13 septembre Le 35e anniversaire de l’original Super Mario Bros.pour la Famicom est célébré au Japon. Bien que ce ne soit pas le premier titre mettant en vedette le plombier le plus célèbre de l’industrie, c’est cet épisode qui a positionné le plombier comme l’une des icônes les plus populaires au monde.

Alors que l’Amérique a commencé un déclin dans l’industrie du jeu vidéo, en partie grâce à la sursaturation du médium, Nintendo a connu succès après succès dans les arcades avec des titres tels que Donkey Kong et Mario Bros., tous deux mettant en vedette le plombier. Avec l’arrivée éventuelle de la NES à l’Ouest en 1985, Super Mario Bros.était chargé de relancer une industrie qui avait quitté ce média de divertissement dans le passé, quelque chose qu’il a accompli avec succès.

Super Mario Bros. a été créé par les esprits créatifs de Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, avec la participation de Koji Kondo dans la section musicale. Avec plus de 48 millions d’exemplaires vendus, ce titre se classe parmi les jeux les plus populaires de tous les temps. En plus de sa sortie originale sur Famicom / NES, Super Mario Bros.est disponible sur différentes plateformes. Du remake de SNES, en passant par la version portable de la Game Boy Color, aux rééditions dans les magasins virtuels.

Le succès du jeu a non seulement positionné Nintendo en tant que géant de l’industrie, mais il a engendré des dizaines de suites et de retombées. Récemment, après des mois remplis de rumeurs, le Big N a annoncé le Super Mario 3D All Stars, collection qui comprend Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, des jeux qui peuvent être appréciés par des générations qui n’ont peut-être pas apprécié le N64, la GameCube et la Wii.

De la même forme, l’original Super Mario Bros. sera relancé une fois de plus via une édition spéciale Game & Watch. Comme si cela ne suffisait pas, Nintendo prévoit de donner une nouvelle tournure au titre classique à travers Super Mario Bros.35, une bataille royale très proche de Tetris 99 que tous les utilisateurs de Nintendo Switch Online pourront jouer sans frais supplémentaires.

L’anniversaire du plombier ne se limite pas aux jeux vidéo. Des entreprises comme Mattel et LEGO se sont jointes aux célébrations et ont lancé des jeux et des collaborations spéciales que tous les fans de Mario doivent avoir dans leur collection.

Hors de Pac-Man et Pong, Mario est probablement la plus ancienne icône de l’industrie du jeu. Sans ce plombier, l’environnement serait complètement différent et nous ne pouvons pas penser à une réalité sans ce personnage bien-aimé. Joyeux anniversaire, Mario!