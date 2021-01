Aujourd’hui, c’est le 5 janvier, anniversaire de Hayao Miyazaki, réalisateur et l’un des plus grands représentants de l’animation japonaise. À cette occasion, le créateur de bandes comme Spirited Away fête ses 80 ans, et le monde a décidé de célébrer sur Twitter, où les fans ont partagé des anecdotes, des scènes de leurs longs métrages, des photos et tout ce qui a à voir avec Miyazaki et Studio Ghibli.

Hayao Miyazaki est né le 5 janvier 1941 à Tokyo, au Japon. Bien que Miyazaki soit reconnu pour son travail de réalisateur de films d’animation, depuis son enfance, il a voulu être un mangaka. De cette façon, en 1963, une fois ses études terminées, il est allé travailler chez Toei Animation, où il a été impliqué dans divers projets pendant plus de 20 ans.

En 1985, Miyazaki quitte Toei Animation et, avec Isao Takahata et Toshio Suzuki, forme le Studio Ghibli. Un an plus tard, il sort The Castle in the Sky, le premier film d’animation du studio d’animation. Ensuite, nous avons vu mon voisin Totoro, Kiki: livraison à domicile, la princesse Mononoke et en 2001 est sorti Spirited Away, une bande avec laquelle il a atteint un grand niveau de popularité en Occident.

Actuellement, Miyazaki travaille actuellement sur Comment vivez-vous?, Un film qui sortira en 2022 ou 2023. Malgré le fait que le réalisateur ait pris sa retraite à plusieurs reprises, il semble qu’il n’ait jamais été en mesure de poser le crayon et revient constamment dans l’industrie qu’il aime tant.

Joyeux anniversaire, Hayao Miyazaki!

Aujourd’hui, la légende Hayao Miyazaki fête ses 80 ans ✨ Toutes nos félicitations! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/Q49N4JMUUx – Crunchyroll.es (@crunchyroll_es) 5 janvier 2021

🎂 Hayao Miyazaki fête ses 80 ans aujourd’hui. 🔍 Fondateur du Studio Ghibli et réalisateur de films tels que ‘Spirited Away’, ‘Princess Mononoke’, ‘My Neighbour Totoro’, ‘Howl’s Moving Castle’, ‘Porco Rosso’, ‘The Wind Rises’ ou ‘Ponyo’ , entre autres, est né le 5 janvier 1941. pic.twitter.com/OgcTzlE1U4 – Génération GHIBLI (@gen_ghibli) 5 janvier 2021

Hayao Miyazaki fête ses 80 ans, l’un des meilleurs cinéastes de l’histoire. Son univers est unique et constitue une filmographie enviable. pic.twitter.com/D9hHAbb465 – Alain Garrido Blanes (@alain_garridob) 5 janvier 2021

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Sensei Hayao Miyazaki. Plus de 50 ans à créer des mondes et des personnages merveilleux et co-fondateur du Studio Ghibli. CHIHIRO’S VOYAGE, MONONOKE, NAUSICAÄ, PORCO ROSSO, THE MOVING CASTLE… sont un échantillon de son travail incroyable, quel est votre préféré? pic.twitter.com/wktKVKHmSp – Les Chroniques de Deckard (@cronicasdeckard) 5 janvier 2021

Joyeux 80 ans, Sensei.

Merci pour tant de beaux personnages, messages et univers.

Huit décennies de Hayao Miyazaki ♥ ️ pic.twitter.com/Dbg0Yf3Sh4 – Lucas Baini – OTENI KAMERA 🍙⛩️ 📷 (@Lbaini) 5 janvier 2021

Aujourd’hui, l’enseignant Hayao Miyazaki fête son anniversaire 🎈🎂🎁 pic.twitter.com/EcNC38K6Kz – Anny Yippie ki-yay Popenny, Motherfucker 👹⛄👹 (@AnnyPopenny) 5 janvier 2021

Via: Twitter