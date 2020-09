Les abonnés au service peuvent profiter dès le premier jour avec Street Fighter V et PUBG.

Nouveau mois, nouveau lot de jeux gratuits avec PlayStation Plus. Bien que la surprise soit que ce mois-ci, ils arrivent plus tôt, et au lieu d’attendre quelques jours comme d’habitude, les utilisateurs de Playstation 4 avec un abonnement actif peut être fait à partir d’aujourd’hui avec les deux propositions offrant le service en septembre sans frais supplémentaires: Street Fighter V et PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Le premier des deux n’a pas besoin d’être présenté … Eh bien, ni l’un ni l’autre, mais dans le cas de Combattant de rue v, nous parlons de l’une des sagas les plus importantes du genre de combat. Une livraison qui, après une première un peu froide, a fait des progrès année après année jusqu’à ce qu’il devienne l’une des propositions de combat les plus complètes du moment. Avec son arrivée sur PS Plus, les utilisateurs pourront obtenir l’édition Arcade de Street Fighter V publiée en 2018, ce qui améliore l’offre originale du jeu avec plus de contenu, de modes et de combattants.

Pour sa part, Champs de bataille de PlayerUnknown il nécessite également peu d’introduction. Mieux connu sous le nom de PUBG, il s’agit du jeu qui déchaîné la fièvre pour la bataille royale en 2017 avec une proposition axée sur le réalisme, qui n’a cessé de s’étendre avec plus de cartes et d’armes au fil des ans. Et si cet été a déjà dépassé les 70 millions de jeux vendus dans le monde, sa première sur PS Plus portera sûrement les chiffres à de nouveaux records.

Comme le souligne également PlayStation dans son blog d’actualités, le premier et le second sont disponibles à partir du 1er septembre via le PlayStation Store, à condition qu’il soit disponible. un abonnement actif un service. Si vous souhaitez voir plus d’informations sur ces titres, voici la revue PUBG, ainsi que la revue Street Fighter V Arcade Edition.

En savoir plus: PS Plus, PlayStation Plus, Battlegrounds de PlayerUnknown, PUBG et Street Fighter V.

