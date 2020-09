Bien qu’il semble que la première des suites d’Avatar n’arrivera pas avant au moins 2022, le compte Twitter de la franchise continue de baisser dans les coulisses de la production gigantesque. La dernière en date est une série de photos d’un voyage que le casting a effectué à Hawaï pour se préparer au tournage – qui, connaissant le calendrier d’Avatar 2, ont probablement au moins 3 ans.

Le but du voyage à Hawaï était que le casting de la suite « expérimente le monde sous-marin » qu’Avatar 2 explorera, et les images incluent Sigourney Weaver après la plongée, un trio d’acteurs jouant de nouveaux personnages et toute la famille Sully y compris Zoe Saldana, Sam Worthington et les acteurs qui jouent les enfants de leurs personnages.

ICYMI: Avatar Producer @JonLandau a partagé une série de photos des coulisses des suites.

Pour préparer le casting des suites d’Avatar au tournage, nous les avons emmenés à Hawaï pour découvrir le monde sous-marin. Découvrez quelques photos du voyage ici: pic.twitter.com/AdXhFhWPlh – Avatar (@officialavatar) 7 septembre 2020

Étant donné qu’Avatar a commencé le tournage en 2017 et avait déjà terminé le tournage de capture de performance à la fin de 2018, il est probable que ces photos datent de 2017 ou même plus tôt. La photo de Worthington et Saldana avec leur famille d’écran est répertoriée comme la première fois que la famille Sully était ensemble – bien que la photo semble inclure Jack Champion, qui joue un personnage humain sans rapport, et il manque Trinity Bliss, qui jouera Jake et la fille de Neytiri.

Félicitations à @JackTheChamp pour avoir terminé son dernier tir en direct sur Avatar 2! Quelle différence font quelques années.

ICYMI: Jack jouera Spider, un adolescent humain né à Hell’s Gate, mais qui préfère passer son temps dans la forêt tropicale de Pandoran. pic.twitter.com/h9uxsbN9UW – Avatar (@officialavatar) 19 août 2020

La deuxième photo comprend les acteurs Bailey Bass, Cliff Curtis et Filip Geljo, qui joueront Na’vi du clan balnéaire nouvellement introduit Metkayina. On ne sait toujours pas quel rôle jouera Sigourney Weaver dans la suite, après que son personnage Grace ait été tué dans le premier film.

Le film original d’Avatar comprenait également un voyage préliminaire dans les jungles d’Hawaï, comme l’a décrit l’acteur principal Sam Worthington à l’époque: « nous devions porter la queue et les oreilles et un g-string fragile et courir à moitié nus, faisant semblant de soyez nos personnages. » Heureusement, le dernier tournage à Hawaï ne semble pas avoir impliqué autant de g-strings fragiles.

La dernière nouvelle sur les suites d’Avatar était une annonce de James Cameron selon laquelle Avatar 2 ne ferait pas sa date de sortie prévue en décembre 2021, bien qu’aucune nouvelle fenêtre de sortie n’ait été annoncée.