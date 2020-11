Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 15:36

Aujourd’hui le Playstation 5 dans notre région, et pour nous montrer qu’il y a effectivement une compétition amicale entre Microsofy et Sony, le compte rendu officiel de Xbox sur Twitter a publié un message nostalgique qui vous rappellera l’époque de PlayStation 4 et Xbox One.

«Génération après génération, c’est un plaisir de jouer à vos côtés. Bonne journée de lancement, PlayStation. “

Génération après génération, c’est un plaisir de jouer à vos côtés. Bonne journée de lancement @PlayStation https://t.co/715L30KiwL – Xbox (@Xbox) 12 novembre 2020

Comme tu as pu le voir Xbox a cité un tweet d’il y a sept ans, quand ils ont félicité Sony pour le lancement de Playstation 4, prouvant une fois de plus que la tristement célèbre “guerre des consoles” n’existe que dans la tête des fans.

Dans des sujets connexes, Sony a finalement ajouté une fonction hautement désirée au PlayStation Store PS5 Et si vous voulez savoir de quoi nous parlons, cliquez sur le lien suivant.

La source: Xbox

