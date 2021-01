First 4 Figures signe une statue de l’un des boss de RPG les plus emblématiques de FromSoftware.

Nito, roi du cimetière Il est l’un des patrons les plus en vue de l’original Dark Souls – quand il ne déclenche pas un miasme de mort et de pourriture partout dans Lordran dans la cinématique d’ouverture du jeu, il dort au plus profond de la Tombe des géants en attendant que les joueurs l’approchent pour s’offrir comme sbires … ou pour le défier au combat. Et bientôt, vous pourrez en faire le complément idéal de votre tapis d’accueil.

L’équipe de Hong Kong de First 4 Figures a recréé cet amalgame d’os, de magie noire et de désespoir dans un immense et imposant Statue de 68,5 cm haut et 17,81 kg de poids, qui combine la résine avec de petits détails en PVC. Le problème avec cette taupe est que, comme vous pouvez l’imaginer, elle n’est pas disponible pour toutes les poches: l’emmener à votre vitrine peut vous coûter jusqu’à 941,99 $, hors frais de port. Les premiers acheteurs peuvent s’en procurer pour 839,99 $, oui.

Comme pratiquement tous les produits de l’entreprise, il existe deux éditions disponible pour les parties intéressées: un standard et un exclusif. Les deux sont au même prix, mais le second, plus limité, ajoute des fonctions d’éclairage LED à la flamme que le personnage porte dans sa main gauche. La distribution internationale de tous les modèles devrait commencer au début de 2022.

En l’absence d’Elden Ring, les objets de collection Dark Souls suffiront

À partir du logiciel peut se vanter d’avoir signé l’un des RPG les plus prolifiques et les plus vénérés de la décennie avec la série Dark Souls, il n’est donc pas surprenant que vous puissiez trouver d’innombrables livres et objets de collection associés aujourd’hui. Si tu veux Les figures, C’est une vraie mine: seul F4F en accumule déjà aussi impressionnant qu’Ornstein ou mimic (en production) mais Gecco n’est pas loin derrière avec Oscar de Astora, par exemple.

La prochaine étape pour Miyazaki et ses talents? Elden Ring: un jeu “fortement lié” au chef-d’œuvre du studio japonais mais qui est plongé dans un silence absolu depuis des années. Peut-être que maintenant, avec la nouvelle génération de consoles sur le marché (pour ceux qui peuvent en avoir une, au moins), le moment viendra de revenir avec des nouvelles.

