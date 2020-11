Des titres optimisés comme Assassin’s Creed Valhalla et DiRT 5 montrent de meilleures qualités sur PS5 après comparaisons.

La Xbox Series X est sortie en magasin le 10 novembre avec la vitole d’être la console la plus puissante au monde. Cependant, des médias comparatifs tels que Digital Foundry, dans les premiers jeux multiplateformes avec des améliorations de nouvelle génération, semblent partir dans un meilleur endroit aux versions PlayStation 5. Ceci dans des jeux de renom comme Assassin’s Creed Valhalla et DiRT 5. Un événement qui semble contraire à ce à quoi on pourrait s’attendre en fonction des performances, et de Microsoft ils ont parlé a propos.

Nous sommes conscients des problèmes de performances et travaillons à les résoudre Microsoft“Nous sommes conscients des problèmes performances sur une poignée de titres optimisés sur Xbox Series X et S, et nous travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et résoudre problèmes, pour garantir une expérience optimale », déclare un représentant Microsoft à The Verge.« Au début d’une nouvelle génération, nos partenaires ne font qu’effleurer la surface de l’offre de consoles de nouvelle génération, et bugs pendant qu’ils apprennent à profiter pleinement de notre nouvelle plateforme.

«Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les développeurs pour approfondir Capacités Xbox Series X et S dans le futur », conclut la déclaration. Cette réponse de Microsoft fait suite à un article paru dans le support susmentionné, où ils explorent les causes de cette disparité de performance dans les jeux multiplateformes, compte tenu de l’avantage technique supposé de la Série X. Et ici, sur la base de conversations avec des développeurs qui ont préféré rester anonymes, The Verge pointe vers une raison précise: kits de développement.

Apparemment, Microsoft aurait expédié ses kits de développement plus tard que SonyApparemment, selon les employés de différents studios, Kits compatibles Microsoft Développeur de développement Xbox Series X beaucoup plus tard que Sony a envoyé le leur de la PS5 aux studios. Un fait qui aurait laissé moins de temps aux entreprises pour optimiser leurs jeux sur du matériel Xbox, sur lesquels ils ont dû faire des ajustements sur les versions PS5. Ils soulignent également que nouveaux outils du kit de développement de jeux Xbox (GDK) leur ont posé des problèmes lors de leur utilisation.

Raisons qui expliqueraient ces petites disparités de performance dans les titres multiplateformes. À la lumière de la déclaration de la société, il semble que nous verrons des mises à jour à venir sur les premiers jeux de la série X, se terminant par peaufiner vos performances. Pour sa part, Phil Spencer a reconnu cette semaine qu’ils avaient commencé à fabriquer leurs consoles plus tard que PlayStation, ce qui est cohérent avec les livraisons tardives des kits. Dans tous les cas, si vous ne l’avez pas encore lu, nous vous invitons à revoir notre analyse Xbox Series X et S avec tous les détails sur cette nouvelle plateforme.

