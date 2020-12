Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne fait aucun doute que l’un des plus gros scandales de l’année est celui dans lequel CD Projekt RED joue avec Cyberpunk 2077. La société a précipité le lancement de son dernier jeu alors qu’elle avait encore de nombreux bugs et problèmes de performances. Les versions PlayStation 4 et Xbox One ont été les plus touchées.La société a donc pris des mesures à ce sujet et, dans un cas extraordinaire, a accepté de supprimer le jeu du PlayStation Store et propose actuellement des remboursements massifs. Bien que cette mesure soit davantage liée aux magasins numériques, sachez qu’il est également possible de rendre le jeu si vous l’avez acheté physiquement.

Bien que les magasins Sony et Microsoft soient ceux qui ont le plus donné à discuter en termes de processus de retour de Cyberpunk 2077, ce titre est également disponible dans les magasins physiques et nombreux sont les joueurs qui ont acheté le titre via ce support. Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous n’en êtes pas satisfait, nous vous dirons ce que vous devez faire si vous souhaitez récupérer votre argent.

Comment demander un remboursement pour Cyberpunk 2077?

La première option pour récupérer votre argent est d’aller au magasin où vous avez acheté une copie de Cyberpunk 2077. Officiellement, le seul magasin qui accepte les remboursements est Best Buy aux États-Unis et avec d’autres utilisateurs signalent des problèmes. Si vous avez déjà essayé de demander un remboursement, mais que vous n’avez pas réussi, ne vous inquiétez pas, CD Projekt RED a confirmé qu’un remboursement peut également être demandé en contactant CD Projekt RED directement par e-mail helpmerefund@cdprojektred.com et envoyez les données nécessaires sur votre acheter et inclure une «preuve d’achat valide», qui pourrait être le ticket de transaction.

Si vous n’avez pas reçu de réponse jusqu’à présent, ne désespérez pas, que dans une mise à jour récente sur ce processus, CD Projekt RED a commenté qu’il répond à ces messages par vagues, vous pourriez donc recevoir une réponse un peu plus tard. Bien sûr, vous devez communiquer avec l’entreprise avant le 21 décembre pour être admissible à ce programme de rabais.

Dans le cas où vous l’avez manqué: afin que vous puissiez demander un remboursement sur le PlayStation Store et le Microsoft Store.

CD Projekt RED détaillera bientôt les prochaines étapes du processus de retour

Selon les informations, après avoir envoyé votre message concernant un retour, vous devriez recevoir un accusé de réception de CD Projekt RED. On ne sait pas comment le processus fonctionne à partir de cette étape, car le processus de remboursement sera détaillé une fois la période de réception des cas terminée, le 21 décembre.

La société déclare que «l’intention est que chaque acheteur d’une copie physique ou numérique achetée dans un magasin, qui dispose d’une preuve d’achat valide, reçoive un remboursement», en tenant bien entendu compte de la période limite. Il est intéressant de noter que ces dépenses seront supportées par CD Projekt RED si nécessaire.

De même, nous vous rappelons que vous pouvez attendre que le jeu reçoive les mises à jour promises par CD Projekt RED pour les prochains mois et qui permettront d’améliorer toutes les versions existantes du jeu.

Mise à jour sur les remboursements au détail https://t.co/7hAHo19jfa pic.twitter.com/nFMbhvokvl – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 décembre 2020

Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour? Envisagez-vous de retourner votre copie physique de Cyberpunk 2077? Dites le nous dans les commentaires.

Après que Sony ait confirmé que les retours du jeu se feraient en masse sur le PlayStation Store, Microsoft a également mis en place une mesure similaire, mais il faut savoir qu’il est toujours possible d’obtenir le jeu dans le Microsoft Store. Les débuts désastreux du jeu ont même généré une grande tension entre les développeurs et la direction de CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

