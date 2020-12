Malgré le fait que beaucoup de gens voient encore Minecraft comme un jeu meme, la réalité a toujours été très différente. Il suffit de commencer à jouer et de prendre le jeu au sérieux pendant environ deux ou trois heures pour que quiconque se rende compte qu’il y a peu de choses dans le jeu du meme. Et c’est qu’au-delà d’être le jeu de survie définitif du bac à sable, la partie créative de Minecraft nous laisse dans l’admiration des créations de personnes depuis une décennie et celle que nous vous apportons aujourd’hui est l’une de celles-ci pour vous laisser la bouche ouverte. Il y a un utilisateur qui a recréé l’Hyrule de Breath of the Wild dans Minecraft.

Ils recréent l’Hyrule de Breath of the Wild dans Minecraft

L’utilisateur Crockette22 a été responsable d’un tel exploit, bien qu’il assure que la carte n’est pas encore parfaite, car il manque des bâtiments et surtout la région d’Eldin a de nombreuses erreurs de hauteur. Même ainsi, la carte est un vrai pass et peut être téléchargée ici à la fois pour la version Bedrock de Minecraft et pour Java. Sans aucun doute, c’est une façon nouvelle et curieuse de visiter cette Hyrule particulière dont la fonction principale était de pouvoir s’émerveiller à chaque fois que nous nous perdions. Je ne sais pas pour vous, mais je pourrais peut-être faire un petit tour de cette Hyrule cet après-midi par curiosité.

