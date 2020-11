Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous êtes un fan de Call of Duty, vous savez sûrement que le nouvel opus de la série, Black Ops Cold War, a déjà fait ses débuts. Ce titre, comme les itérations les plus récentes, nécessite une grande quantité d’espace de stockage et si vous souhaitez compléter l’expérience Warzone, vous avez besoin d’un espace libre considérable sur votre disque dur ou SSD. Cela peut ne plus être un problème si vous achetez des souvenirs d’édition spéciale qui vous donneront également des récompenses dans Call of Duty.

La société renommée spécialisée dans la fourniture de solutions de stockage Western Digital a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Activision pour lancer des unités de mémoire inspirées de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Au total, il existe 3 unités avec lesquelles vous pouvez étendre la mémoire de vos ordinateurs et offrir des solutions aux utilisateurs de disques durs et à ceux qui préfèrent les unités SSD. Le premier et le plus économique est un Western Digital Black modèle P10 Game Drive, qui fournit 2 To de stockage avec une vitesse de 140 Mo / s² et une conception des unités de stockage magnétiques utilisées pendant la guerre froide. Il attribue également au joueur 1100 points Call of Duty. Il est vendu 109,99 USD.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Call of Duty: Black Ops Cold War a besoin de près de 200 Go sur Xbox Series X.

Western Digital a également annoncé des modèles de SSD

Si vous voulez plus de vitesse, vous préférerez sûrement les modèles Western Digital Black P50 Game Drive NVMe SSD ou SN850 NVMe SSD. Les deux offrent 1 To de stockage, mais la différence est que le premier est externe, a un design similaire au P10 Game Drive, offre jusqu’à près de 2000 Mo / s² de vitesse et est au prix de 239,99 $ US. Comprend 2400 points Call of Duty.

Le modèle le plus rapide est le SSD SN850 NVMe, qui atteindra une vitesse de 7000 Mo / s² et abandonne le design des modèles précédents pour offrir un design mince M.2 2280, pour pouvoir l’adapter en interne sur la carte mère du PC. L’unité contient également des détails faisant allusion à Call of Duty: Black Ops Cold War, comprend 2400 points Call of Duty et est vendu pour 239,99 USD.

Il est important de prendre en compte que parmi ces modèles, seuls le P10 Game Drive et le P50 Game Drive NVMe SSD sont compatibles avec les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S. Si vous souhaitez les utiliser avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S, sachez qu’elles ne peuvent être utilisées que comme stockage pour les jeux PlayStation 4 et Xbox One. Bien entendu, toutes les unités sont compatibles avec PC.

Nous vous laissons une galerie avec les images de ces 3 unités.

Unités de rangement Western Digital inspirées de Call of Duty

Qu’as-tu pensé des designs? Êtes-vous intéressé par un? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez profiter de l’intégration de Call of Duty: Black Ops Cold War avec Warzone, vous devrez attendre, car elle sera activée un peu plus tard. Peut-être que vous avez publié ce titre sur PlayStation 5, nous vous recommandons donc de vérifier que vous jouez à la version de nouvelle génération, car la console pourrait exécuter la version PlayStation 4.

Call of Duty: Black Ops Cold War a fait ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

