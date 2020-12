Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Afin de se protéger d’une éventuelle contagion, les gens ont évité d’aller au cinéma ou réduit la fréquence. Afin d’inviter les cinéphiles, les chaînes de cinéma ont présenté des propositions et l’une d’elles s’est même aventurée dans l’utilisation des salles pour jouer à des jeux vidéo, vous pouvez donc désormais réserver ces lieux pour jouer avec vos amis.

Les effets de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur diverses entreprises ont été notables. L’industrie cinématographique était précisément l’une des plus touchées en raison des restrictions sanitaires. Pour cette raison, les chaînes de cinéma ont dû présenter des alternatives pour atténuer les effets négatifs et l’une des façons dont la chaîne Cinemex a fait cela a été de permettre aux gens de réserver leur propre salle de cinéma avec le programme Mi Sala.

Vous pouvez louer des salles pour jouer avec jusqu’à 31 personnes supplémentaires à Cinemex

Ce concept a ensuite été adapté aux jeux vidéo et aujourd’hui la société permet déjà aux gens de louer des salles de cinéma pour jouer avec de nombreux amis avec confort, intimité et les mesures d’hygiène nécessaires, à travers Mi Sala Gamer, qui a émergé comme une initiative en avec Arena The Place To Play.

Grâce à cette proposition, les utilisateurs peuvent profiter de titres de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch, selon les informations de Qore. La sélection qui peut être lue est la suivante.

Jeux disponibles

Super Smash Bros.Ultimate Street Fighter Mortal Kombat 11 Marvel vs. Capcom Injustice 2 Dragon Ball FighterZ FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Arms Tournoi Pokémon Rush of Blood VR Beat Saber VR

Au total, il existe 3 forfaits de base différents: 8 joueurs pendant 2 heures à 1600 $ MXN, 16 joueurs pendant 3 heures à 2304 $ MXN et 32 ​​joueurs pendant 4 heures à 3064 $ MXN. Il est important de dire que vous pouvez prolonger le temps autant de fois que vous le souhaitez, vous ne devez payer à nouveau le forfait, tant que la chambre n’est pas réservée par une autre personne. Il est important de dire que vous ne pouvez pas jouer à un autre jeu qui ne figure pas sur la liste.

Enfin, nous vous informons que Mi Sala Gamer n’est disponible que dans les complexes Cinemex de Mexico et de l’intérieur de la République mexicaine parmi la liste suivante.

Salles Cinemex participantes

Artz (Premium) Carso (Traditionnel) Parque Delta (Traditionnel) Université (Traditionnel) Reforma 222 (Traditionnel) Cuernavaca (Traditionnel) Metepec (Premium) Paseo Querétaro (Premium) Pachuca (Premium) Alaia Guanajuato (Premium)

Que pensez-vous de cette proposition? Vous souhaitez jouer à des jeux vidéo dans une salle réservée pour vous et vos amis? Dites le nous dans les commentaires.

