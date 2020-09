Le jeu de rythme musical dédié en hommage au regretté DJ suédois, Invecteur Avicii, vient de faire ses débuts sur l’eShop de la console Joy-Con jeudi 10 septembre dans sa version Encore. Fruit de la collaboration entre le développeur indépendant Hello There Games, l’éditeur Wired Productions et la fondation suédoise Tim Bergling, qui détient actuellement les droits musicaux, ce titre comprend une sélection des chansons de DJ les plus reconnues dans le monde et nous permet de nous recréer en les marquant bien les temps et le rythme. A l’occasion de sa récente première multiplateforme, une bande-annonce a été publiée où l’on peut voir ce jeu en mouvement, avec une partie de l’expérience musicale qu’il nous offre:

Bande-annonce Avicii Invector (Nintendo Switch eShop)

Préparez-vous à vous précipiter dans les régions rythmiques inexplorées d’AVICII Invector. Créé en collaboration avec le DJ superstar décédé, AVICII Invector est une expérience d’action rythmique frénétique et rapide. Parcourez les mélodies vocales, associez chaque fondu et prenez chaque battement de 25 des plus grands succès d’AVICII, y compris des succès mondiaux comme: Without You, Wake Me Up et Lay Me Down. Volez en solo ou revivez un concert AVICII dans un gameplay compétitif rapide. Chaque piste est conçue pour compléter parfaitement les graphiques à l’écran et vous guider dans une aventure d’exploration relaxante. Trouvez votre rythme, ressentez le rythme et le flux de votre voyage musical.

Maîtrisez 25 titres emblématiques d’AVICII, The Incredible Missing Superstar.

Parcourez SIX mondes hypnotiques avec une expérience musicale sublime.

Montez le volume et préparez-vous à surmonter TROIS niveaux de complexité.

Jouez seul ou avec 4 amis en mode multijoueur en écran partagé.

Obtenez votre record de points et montez dans le classement mondial.

Plongez dans une histoire d’exploration pleine de pureté dans le contexte du célèbre travail d’AVICII.

Soutenez la Fondation Tim Bergling avec un pourcentage des ventes pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale.

Voir également

La source

en relation