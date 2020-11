Dirt 5 cherche à retrouver son identité à un moment idéal: les portes d’une nouvelle génération. Mais, au-delà de sa section technique flashy, dans quelle mesure ses courses et championnats sont-ils satisfaisants? Nous avons découvert dans cette analyse correspondant à la version des consoles actuelles.

Grâce aux nombreuses avant-premières, il a pu voir que ce Dirt 5 voulait revenir aux racines de la saga. Il avait été difficile pour Dirt 4 de saisir le pouls de la pédale après que la saga ait bifurqué avec Dirt Rally, créant un jeu intéressant avec des propositions ingénieuses, mais sans se positionner comme un simulateur, comme ce dernier, ou une arcade occasionnelle, comme le second. et troisième tranche.

Maintenant, Codemasters se concentre. Les couleurs vives, la musique éclectique dans les genres, mais vivante en rythme, et le festival des confettis dans les circuits du monde entier reviennent. Et c’est apprécié: Dirt 5 récupère ça effusion du patin et pour traverser avec nos roues toutes sortes de routes, naturelles et artificielles. Au coup de Mode trajectoire, tout à coup, vous êtes dans les collines grecques, vous êtes dans les chinois. De la Norvège froide au Maroc chaud. Les circuits se sentent bien planifiés pour le défilé de glissements de terrain que vous comptez réaliser; mais, sur ce chemin du retour aux origines, nous manquons peut-être le pilier le plus central de la saga. Oui, le rallye le plus classique.

Ce n’est pas que je pense qu’il y a une pénurie de contenu dans Dirt 5 – le mode longue trajectoire, les défis et les différents événements auxquels nous participons en font un bon package. Tout semble prêt pour le spectacle, mais si Dirt 2 et 3 ont montré quelque chose, c’est qu’un jeu de rallye spectaculaire peut être joué sans perdre complètement sa forme. Ici on ne trouve pas les étapes classiques ou les courses de segments. Il n’y a pas de variantes contre les véhicules ou contre la montre. Et par-dessus tout, il y a ces longs trajets étroits qui exigent non seulement de la vitesse et du dérapage, mais aussi du contrôle et de la précision. Et comme ils ont toujours été dans la saga numérotée, même dans ses tranches les plus éhontées, la modalité la plus classique est manquée, ce qui permettrait un type de compétition plus dédié, où nos progrès se feraient davantage sentir.

Remarque: afin de présenter le jeu dans sa version de nouvelle génération, nous publierons l’analyse vidéo de Dirt 5 le 5 novembre, à l’expiration de l’embargo sur cette version.

Au lieu de cela, le mode trajectoire nous présente des tests un peu plus directs et effrénés. Non seulement il y a des courses en circuits par tours, il y a aussi quelques autres itinéraires; mais tout se développe à travers une compétition qui a parfois quelque chose de technique quand il s’agit de clouer les dérapages et autres chaotiques, rappelant davantage le crash de corps d’un Motorstorm (mais sans nitros ni explosions). Et pourtant, malgré ce désir des tests les plus dédiés, Dirt 5 vous fait aimer pour l’un des systèmes de contrôle d’arcade les plus perfectionnés dont je me souvienne depuis longtemps.

La beauté des paysages naturels est perceptible, même dans les versions de cette génération.

Le contrôle, en particulier avec la vue du cockpit, est phénoménal. Je ne parle pas en termes de réalisme, mais en termes de sensations de conduite. Dirt 5 utilise et abuse du volant et de la contre-direction. Dirigez-vous complètement sur le côté sans crainte et compensez les forces de glissement et de gravitation dans la direction opposée et compensez avec l’accélérateur. Principes de la discipline, mais appliqués au spectacle. Et ce concept m’attire beaucoup, car oui, en Dirt 5 donne la priorité au spectacle, mais pas au prix de vagues mécaniques, mais en travaillant sur le contrôle du volant et l’inertie. Le résultat, comme je l’ai dit, est irréaliste: il ressemble plus à un dérapage que l’on ferait sur la neige ou la glace que sur l’asphalte ou le gravier, mais, en arcade, le résultat est plus que bon et les stimuli envoyés au joueur sont ceux qui devraient l’être.

Ce contrôle raffiné n’est pas seulement extrêmement agréable, il permet à Codemasters de se concentrer sur la fabrication lignes parfaites. Quand j’ai commencé le jeu en mode normal, j’ai rapidement remarqué qu’il manquait quelque chose. Les pistes étaient excessivement larges: on pouvait faire de grosses dérives sans même se rapprocher du bord du circuit. Et l’intelligence artificielle n’a pas accompagné, se terminant très loin derrière nous. Mais à partir du mode Hard, les choses changent: vous comprenez ces larges pistes. Vos rivaux ne vous facilitent pas la tâche et alors vos dérives ostentatoires doivent être remplacées par d’autres beaucoup plus risquées. Étant des pistes aussi larges, le jeu permet de bien couper les virages et d’accélérer aux sorties, ainsi que de favoriser les virages scandinaves dans certains élargissements. C’est à ce moment-là que vous réalisez que Codemasters a beaucoup testé le jeu pour tirer le meilleur parti des lignes. Et c’est peut-être pour cela que cela me met un peu plus en colère de ne pas avoir eu cette autre discipline plus classique du Rallye qui a pleinement profité de la grande mécanique de conduite d’arcade de Dirt 5.

Dirt 5 donne la priorité au spectacle, mais pas au prix de quelques vagues mécaniques, mais en travaillant sur le contrôle du volant et l’inertieMais en parlant d’intelligence artificielle, ce n’est pas qu’elle échoue, mais cela peut conduire à des moments chaotiques: l’IA ne répond généralement pas de différentes manières à vos actions, mais a tendance à suivre des itinéraires fixes et les collisions entre véhicules peuvent, bien que ils sont recherchés pour créer des races féroces, ils ont une physique assez légère qui peut conduire à quelques redémarrages de course. Il est tout à fait normal de voir une voiture voler dans les airs ou comment une collision se termine avec votre voiture en rotation dont vous ne récupérerez pas.

Le tour du monde en 130 événements

La modalité principale est très, très longue. Divisé en chapitres, comprenant 130 événements dans 70 itinéraires et, selon le jeu, avec une variété de 9 disciplines différentes. Au-delà des chiffres, le principal problème que je trouve est qu’ils pourraient être parfaitement divisés en deux disciplines: les tests principaux et les tests spéciaux. Il n’y a pas de différences palpables comme dans d’autres jeux entre Rally et RallyCross, par exemple. Ici, il appelle certains RallyRaid, d’autres Stampede, d’autres Ultra Cross, mais tous partagent les mêmes circuits et ne font varier que le type de véhicule dans lequel, bien que l’on retrouve certaines variables de poids et de puissance, en pratique elles ne sont pas si différentes non plus. chaque.

Le contrôle est l’une des choses qui nous a le plus convaincu, nous permettant de réaliser des dérapages lisses et précis.

Dans ces tests principaux, le jeu essaie par tous les moyens de donner de la variété aux circuits. Et au début, il réussit, grâce aux effets météorologiques et aux différents moments de la journée, que dans cette nouvelle variante du moteur graphique utilisé pour OnRush (un moteur très solvant et attrayant) crée des paysages saisissants capables de changer temps et météo tout au long de la journée. de la carrière. Parfois, notre passage à travers la Chine, par exemple, sera ensoleillé alors que dans d’autres circonstances une neige abondante sera tombée sur le sol; d’autres, nous le trouverons plus gorgé d’eau. Tout cela produit l’effet désiré de tout jeu de conduite de ne pas ressembler au même circuit. Mais, à long terme, il est très difficile de ne pas tomber dans la répétition. Vers le deuxième chapitre, vous commencez à ressentir une certaine fatigue et monotonie. Et c’est peut-être là que les autres tests spéciaux auraient pu être plus utiles qu’eux.

Pour essayer de rester varié, Dirt 5 inclut des événements spéciaux, comme le classique Gymkhana, la Éclaireur ou les races de Sprint. Je ne pense pas qu’ils parviennent à passer la simple anecdote dans de nombreux cas. Gymkhana était flashy dans Dirt 3, mais maintenant il se sent un peu hors de propos. Les événements Pathfinder nous poussent à escalader le terrain le plus raide dans les plus brefs délais, mais je n’ai pas non plus rencontré beaucoup de défis dans les temps sans trop essayer, ni la mécanique de jouer sur l’accélérateur ne me semble surchargée. Et le Sprint? Peut-être que la base de ces Sprint Cars est amusante, combinant la force de ces véhicules avec leur inertie, mais en pratique, elle est quelque peu imprécise et chaotique.

Enfin, il y a quelques défis supplémentaires: Throwdowns (défis). Ce sont des événements dans lesquels nous défions l’IA de différentes manières, dans des courses un contre un ou avec un véhicule spécial, par exemple. Ils se débloquent au fur et à mesure que nous progressons dans la carrière, et cela aurait été le meilleur aboutissement, un peu Forza Horizon, qui donne toujours un test spécial. Mais après en avoir joué quelques-uns nous avons remarqué que, encore une fois, ils nous emmènent à travers des circuits déjà parcourus dans des courses très similaires à celles de la campagne, sans trop de raisons d’avoir leur propre section.

Dans cet effort pour continuer à donner de la variété, Dirt 5 a inclus son propre éditeur qu’il a appelé Cours de récréation et cela nous permet de construire nos propres circuits et tests Gymkhana. Ils ne peuvent pas être comparés à ceux proposés par le jeu, plus conformes aux environnements naturels, alors qu’ici ce sont des pistes fermées, mais la quantité d’options qu’il propose permettra aux plus ingénieux de faire de bonnes pistes, en essayant d’encourager la participation grâce au le vote et les sélections des meilleurs circuits hebdomadaires. Les circuits déjà créés à titre d’exemple par Codemasters révèlent les choses folles qui peuvent être faites avec ce mode, qui propose également des pistes un peu plus fermées et étroites, comme je l’ai mentionné précédemment que j’ai raté le Rally classique.

La beauté du dérapage

Les circuits déjà créés dans Playgrounds donnent un aperçu des choses folles qui peuvent être faites avec ce mode d’éditionTous ces événements spéciaux sont plus beaux grâce aux options multijoueur. Dans Dirt 5, nous pouvons participer à des courses en ligne et locales, mais le point le plus intéressant est que tout le mode Carrière, y compris les tests les plus spéciaux tels que Gymkhana ou Pathfinder, peut être joué avec des amis, et c’est là que ces tests brillent un peu plus. , grâce au fait que la concurrence est plus serrée. Si à tout cela on ajoute que le jeu admet un écran divisé Pour jusqu’à quatre joueurs sur la même console, je pense que même si l’on peut finir un peu fatigué de son mode solo, il pourra toujours avoir une excuse pour redécouvrir le jeu dans sa facette multijoueur.

Pour cette analyse, nous ne pouvons parler que de la version de la génération actuelle, bien que nous ayons pu tester le jeu également en Xbox Series X. Le jeu a été beaucoup vu grâce aux versions d’aperçu et aux données fournies par Codemasters, donc, bien que nous ne puissions pas vous donner nos impressions, nous pouvons dire que Dirt 5 a plusieurs modes de jeu: dans le mode Qualité La résolution 4K dynamique est favorisée pour améliorer les effets graphiques, tandis que performance la résolution dynamique est inférieure. Il y a aussi le fameux mode 120 images par seconde, qui en sacrifiant encore plus la résolution, parvient à doubler le débit pour les téléviseurs et moniteurs compatibles.

Le mode trajectoire est très complet et tente de donner de la variété, bien que dans les étapes finales, il y ait une certaine répétition dans les circuits.

Dans la version de cette génération, nous avons pu tester le jeu en Xbox One X et le résultat n’est pas du tout négatif, mais plus de concessions sont faites, reléguant le mode Qualité à 30 images par seconde, tandis que le mode Performance est celui qui atteint la fluidité de 60fps qui convient si bien à cette conduite. Il ressort clairement de nos aperçus que Dirt 5 est un jeu qui profite de la nouvelle génération, mais il est également très attractif dans le présent, même si vous devez faire ces sacrifices lorsque vous choisissez entre une résolution 4K ou les images par seconde. Nous avons également remarqué des temps de chargement plus longs par rapport aux aperçus qui ont bénéficié du SSD de nouvelle génération. Dans la section musicale, les voix qui «racontent» le mode Carrière comme s’il s’agissait d’un podcast, ont fini par m’épuiser en apportant ce rouleau d’animation artificiel qui n’est pas nouveau dans la version espagnole de la série, alors que dans l’original c’est Il profite davantage de la bonne dynamique due à son amitié et au parcours professionnel de Troy Baker et Nolan North. La Musique Il est composé de chansons qui peuvent être d’actualité, mais qui sonnent bien sur le pouce, avec des chansons de The Prodigy, Chemical Brothers, Pearl Jam, The Killers ou Stormzy.

