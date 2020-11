La saga Sid Meier, qui a battu toutes les prévisions de ventes sur Nintendo Switch avec son sixième opus, a annoncé la première du quatrième DLC de son abonnement de saison, un New Frontier Pass appelé le Babylon Pack. Après avoir visité Byzance et la Gaule avec le précédent, ce DLC comprendra une nouvelle civilisation, un nouveau chef et un nouveau mode de jeu. Prêt à voyager? Mettons à destination de Babylone!

Babylone nous attend!

La nouvelle civilisation avec lequel nous pouvons jouer dans Civilization VI sera Babylone, quelque chose que beaucoup attendaient et que, selon Firaxis, ils ne pouvaient ignorer. Ce pack comprendra six nouvelles cités-états, un de chaque type et tous avec leurs propres avantages et améliorations pour leurs souverains. Il nous présentera également 24 grandes personnalités, des personnages historiques comme le poète mystique Rumi ou le aussi poète et anthropologue Margaret Mead, qui a remis en question l’orientation biologique du sexisme dans les sciences sociales dans les années 1920 et a été le pionnier de l’utilisation du concept de «genre».

Le chef du pack Babylon sera Hammurabi, sixième roi de la première dynastie babylonienne et internationalement connu pour avoir établi le Code Hammurabi. Cela vous semble-t-il familier? C’est l’un des premiers exemples connus de droit à mettre l’accent sur les châtiments corporels en fonction du crime commis, mais il a également établi la présomption d’innocence avec une maxime intemporelle: «Innocent jusqu’à preuve du contraire«. Sa capacité spéciale, Ninu Ilu Sirum, permet au joueur de construire gratuitement le bâtiment de production le moins cher de chaque quartier spécialisé la première fois que ce quartier est construit.

Héros et légendes

Le nouveau mode de jeu pour Civilization VI s’appellera Heroes and Legends. Il présentera des personnages mythiques de la tradition culturelle de diverses parties du monde en tant que personnages jouables qui peuvent être ressuscités pour jouer autant que nous le voulons. Chaque héros aura des capacités uniques basées sur son histoire et, en les recrutant, nous pourrons amener notre civilisation vers de nouveaux sommets de prospérité et d’innovation.

Comme pour les grandes personnalités, la plupart des héros seront tout à fait reconnaissables. L’un d’eux est le Le roi Arthur, porteur d’Excalibur. Sa capacité spéciale peut transformer un militaire proche en chevalier, une unité avec plus de vitalité et de force de combat. D’autres héros seront Hercule, Himiko, Beowulf, le demi-dieu polynésien Maui ou les jumeaux mayas Hunahpu et Xbalanque, qui ressuscitent les ennemis tombés dans vos rangs.

Vous découvrirez des héros en explorant la carte et en établissant des relations diplomatiques avec d’autres territoires. Une fois découverts, vous devrez les recruter en montrant votre dévouement sur n’importe quel monument fini. Cependant, les héros sont uniques et ne peuvent faire partie que d’une civilisation à chaque match – faites attention aux autres qui essaient de les recruter!

En fin de compte, le pack Babylone comprendra 24 grandes personnalités, une foule de héros et le chef de Babylone, Hammurabi, qui était connu pour son charisme. Le quatrième DLC de Civilization VI sera disponible le 19 novembre.

