Le dernier gala des Game Awards 2020 nous a laissé une très agréable surprise pour les fans d’une certaine proposition coopérative de Valve. Back 4 Blood, le dernier des créateurs de Left 4 Dead, nous a donné un premier aperçu de leur proposition avec un nouveau trailer accompagné d’un gameplay du jeu, en plus de confirmer sa date de sortie: le 22 juin de 2021. Mais il ne sera pas nécessaire d’attendre cette date pour tester le jeu, du moins dans certains pays, puisque cette semaine il commencera un test alpha fermé du jeu pour les utilisateurs sur invitation.

Comme confirmé par le développeur Tortue rock, la phase alpha fermée de Back 4 Blood commencera 17 décembre, et durera jusqu’au 21 dudit mois. Un premier contact avec le titre qui aura une carte jouable, Evansburg, et cela vous permettra d’affronter certaines des monstruosités zombies spéciales que nous avons pu voir dans le premier gameplay du jeu.

De même, les joueurs peuvent essayez 4 des 8 personnages jouables qui aura Back 4 Blood à son lancement. Pour participer, les joueurs intéressés doit s’inscrire dans l’alpha fermée via ce lien et attendez de recevoir une invitation du studio. Bien sûr, les invitations sont limitées, donc pas garantie la participation. Il est également important de noter que ce premier test fermé de Back 4 Blood est limité aux pays suivants: États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France et Allemagne.

Ceux résidant en dehors de ces régions peut s’inscrire de la même manière, à répertorier dans la base de données de l’étude pour de futurs tests comme celui-ci. Nous verrons si Turtle Rock est encouragé à étendre sa portée avec plus de pays dans les mois à venir. D’ici là, nous vous invitons à revoir l’analyse de Left 4 Dead 2, et n’oubliez pas de consulter notre chronique des Game Awards 2020 pour les annonces les plus populaires du gala.

