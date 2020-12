Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les fans de jeux de tir multijoueurs coopératifs attendent depuis plusieurs années un nouvel opus de Left 4 Dead, la franchise qui a popularisé ce genre. Cependant, apparemment, Valve n’est pas intéressé à ramener cette série. La bonne chose est que Turtle Rock Studios oui et travaille déjà sur Back 4 Blood, un nouveau projet qui promet d’être à la hauteur de la série qu’ils ont développée. La première chose que nous savions à propos de ce titre a été présentée il y a quelques jours, aux Game Awards 2020, si vous en vouliez plus, vous la recevrez à merveille, car le développeur a partagé de nombreuses minutes de gameplay et les détails du jeu.

À travers un journal de développement, Turtle Rock Studios a commenté ce qui l’a amené à développer cette nouvelle proposition dans le genre du jeu de tir zombie coopératif. Selon le développeur, ce nouveau jeu sera totalement original et cherchera à faire progresser le genre qu’ils ont établi avec Left 4 Dead.

Back 4 Blood promet beaucoup de rejouabilité

Selon plusieurs créateurs du projet, ce qui ressort de ce nouveau jeu est la grande rejouabilité qu’il offrira et la véritable essence du jeu de tir multijoueur coopératif, dans le sens où tous les membres de l’équipe auront vraiment besoin de travailler ensemble pour survivre.

Pendant l’aventure, il sera nécessaire de créer des espaces sûrs et pour cela, vous devrez d’abord effacer la zone de zombies, qui dans ce titre sera connue sous le nom de Ridden. Il y aura une grande variété de ces créatures, comme les variantes qui courent plus vite, celles qui explosent, celles qui vomissent, celles qui peuvent grimper et sauter vers les joueurs et même certains mutants avec une force excessive et d’autres qui seront gigantesques.

Pour montrer tout cela, le développeur a également partagé un nouveau gameplay de plusieurs minutes dans lequel vous pouvez voir les cartes et le fonctionnement des combinaisons, qui sont celles qui donneront une grande quantité de possibilités de jeu.

Nous vous laissons avec les 2 vidéos ci-dessous.

Que pensez-vous de ce titre? Espérez-vous que Back 4 Blood parviendra à capturer l’essence de Left 4 Dead ou même à l’améliorer? Dites le nous dans les commentaires.

Back 4 Blood fera ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC (via Steam et Epic Games Store) le 22 juin 2021. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant son onglet.

