Après sa date de sortie, prévue le 26 mars 2021, ou sa séquence d’introduction révélée, Balan Wonderworld est revu dans une nouvelle bande-annonce. La vidéo, intitulée “Spectacle”, rend une fois de plus claire les intentions de la plate-forme 3D qui vient de la main du créateur de Sonic The Hedgehog, Yuji Nara: nous faire revivre un genre qui a vécu son âge d’or dans les années de Nintendo 64 et qui est de retour ces dernières années grâce à différents paris comme celui-ci.

Concentré sur la variété de personnages que le jeu offrira et les différentes caractéristiques de chacun d’eux, la bande-annonce nous emmène par la main à travers les mondes du jeu tout en nous donnant quelques touches de l’histoire et nous offre un aperçu de quelques ennemis. La vidéo sert également à nous montrer l’aspect visuel auquel le jeu ressemblera, plein de couleurs et de personnages attachants.

Balan Wonderworld se prépare à nous donner un bon spectacle

C’est un spectacle de lumière et de couleur sur lequel parie Square Enix dans cette nouvelle franchise qui promet d’être un retour sur ces plateformes 3D classiques qui nous ont éblouis il y a des années. Avec Yuji Naka, créateur de Sonic The Hedgehog, et Naoto Ohshima, co-créateur de Hedgehog et NiGHTS, les attentes placées sur Balan Wonderworld sont assez élevées. Pour le moment, nous savons que le jeu aura 12 niveaux dans lesquels collecter différents objets et affronter les ennemis finaux dans chacun d’eux, tous combinés avec jusqu’à 80 costumes qui confèrent des capacités spécifiques aux personnages.

Voir également

Mars est encore dans quelques mois, donc je suis sûr que nous continuerons à recevoir plus de matériel sur le titre et à apprendre de nouveaux détails sur ce Wonderworld Balance. Serez-vous à la hauteur des attentes en sachant qui est derrière le projet? Dans quelques mois, nous sortirons des doutes.

La source

en relation