Il s’agit du nouveau jeu dirigé par Yuji Naka, créateur de Sonic, et sortira en magasin en mars prochain.

Square Enix a publié pas mal de nouveaux détails sur Balan Wonderworld, la nouvelle œuvre de Yuji Naka, créateur de Sonic, qui prépare son arrivée dans les magasins prévue en mars prochain. L’entreprise a publié nouvelles remorques et matériaux sur cette aventure de plate-forme, qui nous permettra d’en apprendre davantage sur le monde mystérieux dans lequel il se déroule et sur la puissance des costumes de la pièce.

Le jeu aura 12 histoires et peut être complété en coopérativePlus précisément, les responsables ont donné des détails sur les quatrième, cinquième et sixième mondes du jeu, ouvrant le rideau pour que nous ayons une meilleure idée de ce que nous trouverons dans l’aventure. Chaque chapitre aura une intrigue très particulière, qui va de un garçon qui rêve de voler et crée une machine volante, même une femme qui aime la nature et veut à tout prix protéger la forêt. Petites fables encadrées dans un monde fantastique.

Balan Wonderworld suivra cette ligne tout au long du jeu. Par exemple, dans le sixième chapitre, intitulé “La fille et le chaton”, une fille il contrôle l’heure avec une montre sur le ventre, et devra accomplir certaines tâches, en utilisant leurs compétences, pour retrouver un chat qui se trouve en ville. Les 12 histoires qui composent le titre peuvent être appréciées en solo ou en coopération, et seront pleines d’énigmes, de pièges et d’ennemis.

Maintenant, nous devons juste attendre le 26 mars pour déterminer la qualité de la nouvelle chose sur le père de Sonic, qui viendra à PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.

En savoir plus: Balan Wonderworld.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');