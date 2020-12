Square Enix ne cesse de nous étonner avec ses grandes œuvres. Même si Final Fantasy C’est l’une des licences les plus connues, la société a bien plus à montrer. On nous a donc présenté la surprenante proposition de Balan Wonderworld, un titre du créateur de Sonic qui vient nous surprendre de toutes les manières possibles. Tout du 26 mars, auquel moment il sera en vente.

Cette proposition incroyable nous emmène dans un mystérieux théâtre musical où les stars du spectacle, Emma et Leo, sont guidées par le mystérieux professeur Balan. Ceux-ci auront l’occasion d’utiliser leurs capacités spéciales avec toutes sortes de costumes alors qu’ils se lancent dans une aventure le monde mystérieux de Wonderworld. Ici, vos souvenirs et vos visions du monde réel se fondront, créant un tout nouveau look.

Balance Wonderworld | Square Enix

Explorez toutes sortes de coins dans des scénarios labyrinthiques, avec toutes sortes d’astuces et même de pièges. Vous devrez donc procéder avec le plus grand soin une histoire aux aspects poignants et de nombreux mystères. Mais le mieux sera que la manière dont vous avancez sera décidée par vous, en profitant des différents chemins et, surtout, des pouvoirs de ces personnages mignons.

Balan Wonderworld sera disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. C’est une excellente proposition qui emmènera les joueurs dans un monde magique plein d’ennemis, de grands tests d’habileté et, bien sûr, de belles créatures et personnages qui seront totalement inoubliables.