Le jeu vidéo est signé par deux créateurs de Sonic et sortira au printemps sur PC et consoles.

Présenté l’été dernier, ce 26 mars Balan Wonderworld, un jeu vidéo d’action et de plateforme signé par les créateurs de Sonic the Hedgehog avec une section artistique colorée que les joueurs pourront découvrir en très peu de temps, le 28 janvier, avec le lancement sur diverses plateformes une version démo avec deux heures de jeu.

Ces 120 minutes d’essai seront disponibles pour jouer seul ou en coopération, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter du titre Square Enix avec leurs amis et leur famille à différents niveaux correspondant à trois des 12 mondes de l’aventure.

Monde 1 – L’homme qui fait face à une tempête

Zones jouables: Acte 1, Acte 2, Combat de boss Monde 4 – Le garçon qui ne ferait qu’un avec le vent

Monde 6 – La fille et le chaton

La démo donnera également accès à Île de Tim, une zone de base qui sert de prélude à l’exploration des trois mondes mystérieux. Dans cet endroit, explique Square Enix, les joueurs rencontreront le créatures magiques appelé Tims, qui possède de puissantes capacités qui aideront Leo et Emma à explorer chaque monde et à combattre Negat. «Sur l’île de Tims, les joueurs pourront faire pousser des gouttes magiques dans les champs de fleurs colorés autour de l’île. Ces gouttes peuvent être utilisées pour nourrir les Tims et faire évoluer leurs capacités», ajoutent-ils.

Square Enix activera le téléchargement de la démo le 28 janvier à minuit sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. Dans le cas du PC, la version d’essai arrivera ce jour-là à 18h00 (heure de la péninsule espagnole) sur Steam.

Wonderworld Balance, le travail de deux créateurs légendaires avec un passé dans Team Sonic

Balan Wonderworld est un projet de la société Balan, un studio dirigé par le réalisateur Naka yuji et le créateur de personnages Oshima naoto, deux vétérans de l’industrie dont les joueurs se souviendront pour leur travail sur la saga Sonic. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, de grands développeurs de jeux vidéo, artistes visuels et compositeurs se retrouvent pour signer Balan Wonderworld, un spectacle merveilleux et plein d’action qui tourne autour d’un mystérieux théâtre musical.

Vous pouvez découvrir une partie du charme de l’aventure à travers une bande-annonce cinématographique publiée il y a quelques mois ainsi que dans quelques vidéos. Si vous êtes un adepte du genre, nous vous recommandons également de lire une didactique spéciale de son collègue Manuel Buzón où il se plonge dans ce type d’aventure: Qu’est-ce que les jeux de plateforme doivent être l’un des plus amusants du monde des jeux vidéo?

En savoir plus: Balan Wonderworld, Square Enix et Demos.

